Voici une petite sélection de remises intéressantes à saisir sans plus attendre pour éviter les ruptures de stock qui ont déjà commencé.

Commençons par l'enceinte portable Bluetooth JBL PartyBox 110. Compacte, elle est facile à transporter pour faire la fête partout où vous voulez.

Elle délivre un son puissant JBL Sound Signature à 160 W avec deux niveaux de profondeurs et des basses ajustables.

Des lumières sont intégrées et se synchronisent avec la musique, offrant de beaux effets de pulsation ou stroboscopiques. Il est également possible de personnaliser les effets lumineux pour chaque ambiance.

La PartyBox tient toute la nuit grâce à sa batterie d'une autonomie de 12 heures.

Avec sa résistance aux éclaboussures certifiée IPX4, vous pouvez l'utiliser sur la plage ou au bord de la piscine sans risque.

L'enceinte portable Bluetooth JBL PartyBox 110 est en promotion à 354 € au lieu de 399,99 €, soit une remise de 11%. La livraison est gratuite.



Passons maintenant à l'écran PC gaming OLED incurvé LG Ultragear 45GR95QE-B. D'une taille de 45 pouces, cette dalle géante anti-reflet incurvée (800R) est dotée de l'OLED le plus rapide de la gamme UltraGear avec un temps de réponse et un taux de rafraîchissement de respectivement 0.03ms (GtG) et 240 Hz.

Profitez d'une immersion exceptionnelle et de couleurs intenses aux taux de contraste infinis avec la résolution WQHD (3440 x 1440) via HDMI 2.1 ou DisplayPort.

Grâce à sa compatibilité G-SYNC, le 45GR95QE-B est capable de réduire les saccades et déchirures d'écran pour une expérience de jeu fluide et encore plus rapide.

L'écran PC gaming OLED incurvé LG Ultragear 45GR95QE-B est en promotion à 1 197,60 € au lieu de 1 699,99 €, soit une remise de 30%. La livraison est gratuite.



Enfin, terminons avec le smartphone Samsung Galaxy Z Flip5. Grâce à son design ultra-compact et pliable, vous pouvez de nouveau glisser votre téléphone dans votre poche ! Robuste, il est doté d'un cadre en aluminium Armor, d'une résistance à l'eau IPX8 et d'un écran externe de 3,4 pouces personnalisable.

Il embarque un nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui offre une vitesse impressionnante, des graphismes plus fluides, une IA plus rapide et une meilleure gestion de l'énergie.

Connecté à votre Galaxy Watch6, il vous permet de prendre des selfies toujours réussis sans même ouvrir le téléphone grâce à l'écran externe, ou même d'approfondir vos performances sportives.

Le nouveau mode Flex rend la navigation encore plus précise et facile grâce à des boutons plus intuitifs.



La batterie de 3700 mAh vous fait bénéficier d'une autonomie prolongée avec jusqu'à 57 heures d'audio et jusqu'à 20 heures de vidéo.

Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip5 est en ce moment au prix de 1 239 € au lieu de 1 339 €, soit une remise de 7%. La livraison est offerte.





