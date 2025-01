On commence avec les OnePlus Buds 3.

Avec leur double pilote dynamique, profitez de basses puissantes et d’aigus cristallins grâce à des woofers de 10,4 mm et des tweeters de 6 mm, optimisés par la technologie BassWave️. Personnalisez votre écoute avec OnePlus Audio ID 2.0, qui crée un profil sonore sur mesure selon votre audition unique.

Bloquez les distractions grâce à une annulation active du bruit adaptative pouvant réduire le bruit jusqu’à 49 dB, s’ajustant automatiquement à votre environnement. Même dans des lieux bruyants, la technologie AI Clear Call garantit une qualité d’appel exceptionnelle.

Les écouteurs assurent une autonomie impressionnante pouvant atteindre 44 heures.

Retrouvez les écouteurs Bluetooth OnePlus Buds 3 en noir ou bleu à 56,28 € grâce au code CDFR03 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne. Pour information, le prix officiel des écouteurs s'élève à 99 €.



On continue avec le mini PC BMAX B6 Power.

Il est équipé d'un processeur Intel Core i7-1060NG7 à 4 cœurs et 8 threads, avec une fréquence maximale de 3,8 GHz. Il dispose de 16 Go de RAM DDR4 et d'un SSD SATA M.2 de 1 To, avec un emplacement supplémentaire NVMe M.2 permettant l'ajout d'un second SSD pour davantage de stockage.

La carte graphique Iris Plus prend en charge jusqu'à trois écrans en 4K à 60 Hz simultanément, grâce à ses deux ports HDMI et à son port USB-C.

Côté connectivité, il intègre le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit (1000 Mbps), ainsi que trois ports USB 3.0, offrant des options variées pour vos besoins de connexion.

Le mini PC BMAX B6 Power est en ce moment à 207,12 € grâce au code CDFR03 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



Et enfin, on termine ce top 3 avec le OnePlus 12 5G - 512 Go.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,82 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Sa luminosité atteint 1 600 nits en usage standard et peut grimper jusqu’à 4 500 nits en HDR. Compatible avec HDR10+, HDR Vision et Dolby Vision, il offre une qualité visuelle exceptionnelle.

Sous le capot, le smartphone embarque le processeur Snapdragon 8 de troisième génération, associé à 16 Go de RAM pour une fluidité optimale, ainsi qu’un système de refroidissement Dual Cryo-velocity VC (double chambre à vapeur), garantissant des performances élevées même lors d'une utilisation intensive.

Pour la connectivité, il prend en charge le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4. Côté recharge, il propose une charge rapide filaire de 100W SuperVOOC et une charge sans fil de 50W AirVOOC.

Pour les photos, le OnePlus 12 est équipé d’un module périscopique de 64 MP avec zoom optique x3, d’un capteur principal Sony LYT-808 de 50 MP avec stabilisation OIS et d’un ultra grand-angle de 48 MP, garantissant une polyvalence remarquable pour capturer chaque moment.

Le OnePlus 12 5G 512 Go est disponible en noir à 619 € avec le code CAD10100 sur Rakuten (vendeur Cadoxi). La livraison est offerte.

À noter que OnePlus indique un prix de base de 1 099 € pour ce modèle.



