Un peu plus d'un an après les Buds Pro 2, la marque OnePlus lance ses nouveaux écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 3 avec de nouvelles ambitions en matière de qualité sonore et de réduction de bruit active.

Le fabricant a pris en compte les remarques concernant la génération précédente et s'est attaché à proposer une expérience audio encore plus immersive et qualitative.

Avec leur double haut-parleur et, pour la première fois, un double convertisseur numérique / analogique gérant chacun une partie du spectre sonore, les nouveaux écouteurs sans fil ne sont pas qu'une simple itération.

Du son aux petits oignons, de l'ANC plus performant

Ils intègrent en effet un woofer de 11 mm à deux aimants pour gagner en puissance ainsi qu'une nouvelle membrane céramique / métal pour des basses profondes ainsi qu'un tweeter de 6 mm optimisé pour une plus grande finesse dans la restitution des hautes fréquences.

Le son produit se veut ainsi plus riche et à large spectre, sans interférences ni perturbations. La restitution sonore a par ailleurs été travaillée avec la firme spécialisée danoise Dynaudio.

OnePlus a également amélioré la réduction active de bruit (ANC) avec la promesse d'une réduction adaptative de 50 dB en fonction du bruit de l'environnement ambiant mais aussi une gestion optimisée de la consommation pour éviter de vider trop vite les batteries des oreillettes.

Les OnePlus Buds Pro 3 promettent ainsi jusqu'à 43 heures d'autonomie (avec l'étui de recharge) et peuvent assurer jusqu'à 5 heures d'autonomie en seulement 10 minutes de charge.

Des contrôles sur les oreillettes permettent de régler le volume ou le niveau d'ANC (il y a un mode transparence) et les écouteurs sont compatibles avec l'audio spatial. Avec la connectivité Bluetooth 5.4, il est possible en outre de profiter de Google Fast Pair et de la connexion multipoint pour switcher les écouteurs d'un appareil à un autre.

Prix spécial de lancement avec un cadeau gratuit !

Proposés au tarif officiel de 199 €, les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 3 profitent d'une offre spéciale de lancement du 20 août au 20 septembre avec un tarif ramené à 179 € et en cadeau...les OnePlus Buds Pro 2 (dans la limite des stocks disponibles).

Par ailleurs, OnePlus en profite pour proposer des réductions sur des achats groupés avec les OnePlus Buds Pro 3 :