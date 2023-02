Le fabricant OnePlus revient sur le devant de la scène en renouvelant sa gamme de smartphones de référence positionnés en haut de gamme. La marque ne perd pas de temps et dévoile dès à présent le OnePlus 11, son nouveau fleuron, ainsi que des écouteurs sans fil TWS haut de gamme OnePlus Buds Pro 2.

Les deux produits ont déjà été présentés en Chine en tout début d'année et les voici désormais lancés en version internationale avec les tarifs correspondants. On note ainsi que les fabricants sont pressés de lancer leurs smartphones premium cette année, des smartphones Xiaomi 13 à la gamme Samsung Galaxy S23 et en passant donc par le OnePlus 11.

OnePlus 11, le retour aux sources

C'est que ces différents modèles ont un point (presque) commun : la présence à bord du processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 2 présenté dès le mois de novembre 2022 par Qualcomm.

Le OnePlus 11 profite ainsi de ce qui se fait de mieux en matière de SoC mobile du côté Android avec 8 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 128 ou 256 Go d'espace de stockage en UFS 4.0 (pas de version 512 Go en Europe).

A l'avant, on retrouve un affichage 6,7 pouces AMOLED en résolution 2K et avec rafraîchissement dynamique 120 Hz (technologie LTPO 3.0) avec un poinçon pour le capteur photo avant de 16 mégapixels. On notera le retour du slider de notifications sur la tranche (qui avait disparu sur le OnePlus 10T).

Le style du OnePlus 11 vire au Black Hole sur ce modèle avec un bloc photo abandonnant le style carré pour passer à une forme circulaire. On y trouve trois capteurs photo dont un module photo principal (grand angle) Sony IMX 890 de 50 megapixels.

Il est accompagné d'un ultra grand angle de 48 mégapixels et d'un capteur de 32 mégapixels pour un mode portrait haute qualité. OnePlus profite de son partenariat avec Hasselblad pour optimiser la calibration colorimétrique de ses capteurs et proposer une expérience photo mobile unique.

L'ensemble est porté par une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 100W SuperVOOC et par le couple Android 13 / surcouche OxygenOS.

Le OnePlus 11 est annoncé en deux variantes :

OnePlus 11 en 8 / 128 Go : 849 €

OneOlus 11 en 16 / 256 Go : 919 €

Les précommandes du OnePlus 11 débutent ce jour et iront jusqu'au 16 février, date officielle de commercialisation du smartphone. En cadeau, OnePlus offre une enceinte portable Bang & Olufsen (valeur 299 €) ou bien les écouteurs sans fil TWS OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus Buds Pro 2 : les écouteurs TWS Premium

Egalement annoncés initialement en Chine en début d'année, les écouteurs OnePlus Buds Pro 2 misent sur leur qualité sonore et la puissance de leur système de réduction active de bruit.

Par rapport à la génération précédente, ils maintiennent un format de type oreillette à tige courte avec embout silicone pour générer une première isolation passive. Compatibles Bluetooth 5.3, ils apportent le support d'une expérience audio surround avec notamment le support de l'audio spatial disponible avec Android 13.

Vous pourrez toujours affiner leurs propriétés sonores en jouant avec l'égaliseur peaufiné par le célèbre compositeur Hans Zimmer tandis que la partie physique joue sur un double driver 11 + 6 mm conçu avec Dynaudio pour fournir un son de qualité à toutes les fréquences.

Son système de réduction de bruit ANC peut abaisser le niveau sonore ambiant de 48 dB tout en proposant un mode transparence pour ne pas être totalement coupé du monde.

Côté autonomie, ils promettent jusqu'à 39 heures d'écoute en comptant les recharges possibles depuis l'étui de chargement. Les écouteurs sans fil TWS OnePlus Buds Pro 2 seront lancés à partir du 16 février 2023 au prix de 179 €, un tarif qui reste raisonnable par rapport au marché.