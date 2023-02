Tout en continuant de proposer des smartphones haut de gamme, avec encore l'exemple récent du OnePlus 11, le fabricant OnePlus s'est attaché à développer une série en milieu de gamme avec les modèles Nord.

Il s'agit essentiellement de toucher un plus large public et faire découvrir l'interface OxygenOS, le tout avec des tarifs abordables dans un segment cependant très concurrentiel.

La réaction du public à cette nouveauté a été positive et OnePlus a multiplié les références. Nord, Nord CE, Nord CE Lite, Nord T ont ainsi essaimé, proposant des configurations variées.

Une belle fiche technique

La firme s'apprête à renouveler le modèle emblématique de cette gamme avec la préparation d'un smartphone OnePlus Nord 3 dont les caractéristiques sont déjà en fuite.

OnePlus Nord 2

Le leaker OnLeaks et le site MySmartPrice fournissent différentes informations, de la fenêtre de lancement au début de l'été (mi-juin à juillet) à la configuration qui s'annonce robuste.

Le OnePlus Nord 3 devrait en effet proposer un grand affichage 6,72 pouces AMOLED en résolution FHD+ et avec rafraîchissement 120 Hz. Il sera doté d'un poinçon pour un capteur photo à selfies de 16 mégapixels.

A bord, on devrait trouver un processeur mobile Dimensity 9000 de MediaTek avec 8 à 16 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage, avec un support pour la 5G et la connectivité WiFi 6.

Un Nord CE 3 également en approche

Le smartphone disposera d'un triple capteur photo à l'arrière avec un module grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

La configuration est assez typique du milieu de gamme et reposera toujours essentiellement sur le capteur principal. Avec une capacité de 5000 mAh, la batterie devrait assurer une belle autonomie avec une charge rapide de 80W.

Le slider de notification, habituellement présent sur les modèles haut de gamme de la marque, sera aussi de la partie sur le OnePlus Nord 3, comme il l'était sur le Nord 2.

A côté de ce modèle se prépare aussi un OnePlus Nord CE 3 avec écran 6,7 pouces mais cette fois doté d'une dalle LCD IPS, un processeur Snapdragon 695 avec jusqu'à 12 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh.