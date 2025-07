OnePlus enrichit son milieu de gamme avec les smartphones OnePlus Nord 5 et OnePlus Nord CE5. Ces deux appareils s'inscrivent dans la lignée de l'expérience « Fast & Smooth » de la marque, avec des technologies et des performances jusqu'alors réservées à ses modèles les plus premium.

OnePlus Nord 5 : la puissance au cœur de la série Nord

Le OnePlus Nord 5 marque un tournant pour la gamme Nord de OnePlus. Il est le premier appareil Nord à intégrer une puce de la série Snapdragon 8 de Qualcomm. En l'occurrence, le smartphone est animé par la plateforme mobile Snapdragon 8s Gen 3 gravée en 4 nm qui intègre un CPU Kryo de niveau flagship.

Avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage, le score AnTuTu atteint 1,59 million. Pour le gaming, le GPU, dont l'architecture dérive du Snapdragon 8 Gen 2, prend en charge le ray tracing matériel en temps réel. Il peut ainsi faire tourner des jeux exigeants comme « Call of Duty Mobile ».

Écran et refroidissement de pointe

Le OnePlus Nord 5 affiche sur un écran Amoled de 6,83 pouces avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sa luminosité en pic atteint 1800 cd/m2 et il intègre la technologie Aqua Touch pour la réactivité même avec les doigts mouillés.

Afin de maintenir des performances optimales, l'appareil comprend le système de refroidissement Cryo-Velocity VC qui est le plus imposant jamais vu sur un OnePlus Nord. Il dispose d'une surface de dissipation de 7300 mm² et d'un graphène d'une efficacité de 1800 W/m-K, couvrant toutes les sources de chaleur clés.

Photographie de niveau flagship

Le OnePlus Nord 5 est équipé de deux capteurs photo Ultra-Clair de 50 mégapixels (avant et arrière). Le capteur arrière principal est le Sony LYT-700 de 50 mégapixels avec OIS et hérité de la série OnePlus 13. Il utilise son algorithme HDR pour des couleurs fidèles et les détails, même en basse lumière.

Pour des selfies d'une grande clarté, le capteur frontal est un Samsung JN5 de 50 mégapixels avec un autofocus matériel multi-focus, ce qui constitue une première dans cette gamme.

La fonctionnalité Live Photo est améliorée avec l'Ultra HDR, capturant 3 secondes d'action. L'enregistrement vidéo peut se faire en 4K à 60 fps sur les caméras avant et arrière. À noter en outre un objectif ultra grand-angle de 116° (8 mégapixels).

Le OnePlus Nord 5 embarque par une batterie conséquente de 5200 mAh, compatible avec la charge rapide de 80 W. Il intègre l'écosystème OnePlus AI avec des fonctions comme AI Translation, AI Search, AI Reframe et AI Perfect Shot.

OnePlus Nord CE5 : l'endurance et l'équilibre

Le OnePlus Nord CE5 a pour mission de rendre l'expérience OnePlus encore plus accessible, en se concentrant sur des performances équilibrées et une belle autonomie.

Il est animé par le chipset MediaTek Dimensity 8350 Apex, gravé en 4 nm par TSMC sur l'architecture Armv9. Son CPU octa-core comprend quatre cœurs haute performance Cortex-A715 cadencés jusqu'à 3,35 GHz. Il dispose de 8 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 3.1, lui permettant d'atteindre un score AnTuTu de 1,47 million.

Le GPU Mali-G615 à 6 cœurs offre un gain de performance de 60 %, tout en réduisant la consommation d'énergie de 55 % par rapport à la génération précédente.

Un affichage confortable et une grosse batterie

Le OnePlus Nord CE5 affiche sur un écran Amoled FHD de 6,77 pouces. Il offre une luminosité de 1300 cd/m2, la technologie Aqua Touch et le High-frequency PWM Dimming pour le confort visuel .

L'appareil embarque une batterie de 5200 mAh qui promet près de deux jours d'autonomie. Elle est compatible avec la charge rapide SuperVOOC de 80 W (1 % à 100 % en 56 minutes).

Pour préserver sa longévité jusqu'à 4 ans, il y a le Battery Health Engine et la technologie Bypass Charging, qui alimente le téléphone directement pendant le jeu pour réduire la chauffe.

La photo n'est pas en reste pour le Nord CE5

Le capteur photo principal est un Sony LYT-600 de 50 mégapixels (1/1,95") avec stabilisation optique de l'image (OIS). Il bénéficie du même algorithme RAW HDR et de la technologie d'exposition Real Tone que la série OnePlus 13 pour les couleurs et des tons de peau naturels.

OnePlus met en avant la prise en charge de la capture Ultra HDR, une fonction Live Photo améliorée et l'enregistrement vidéo HDR jusqu'en 4K à 60 fps.

Prix et disponibilité

Fonctionnant avec OxygenOS 15.0 (Android 15), les smartphones OnePlus Nord 5 et OnePlus Nord CE5 sont lancés aujourd'hui par OnePlus.

OnePlus Nord 5 :

8 Go + 256 Go : 499 €

12Go + 512Go : 549 €

OnePlus Nord CE 5 :

8 Go + 128 Go : 349 €

12Go + 256 Go : 399 €

Dans le cadre du lancement des deux appareils, OnePlus propose des ristournes sur son site officiel.