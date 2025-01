La valeur sûre

La marque OnePlus profite désormais du début de l’année pour dévoiler son nouveau fleuron après l’avoir présenté quelques semaines plus tôt en Chine. Le nouveau smartphone OnePlus 13 profite des dernières innovations techniques du monde mobile avec un bel écran AMOLED et un processeur puissant tout en proposant une interface OxygenOS épurée et dont la dernière évolution repose sur Android 15 tout en faisant la part belle à l’intelligence artificielle.

Bien installé dans le paysage mobile et tentant de se démarquer sur les finitions et la simplicité d’utilisation, le OnePlus 13 veut prolonger le succès de la lignée sans le bousculer par des nouveautés trop déstabilisantes.

Le design reste ainsi orienté vers un grand affichage AMOLED poinçonné à l’avant et un large bloc photo circulaire à l’arrière, avec toujours une optimisation photo apportée par Hasselblad.

Le OnePlus 13 reprend les ingrédients du succès de la lignée avec toujours plus d’intelligence artificielle à bord pour épauler l’édition des photos et vidéos ou aider à la rédaction et synthétiser les informations.

Dans la (petite) boîte du smartphone, pas de chargeur proposé (les nouveaux pictogrammes de la réglementation européenne sur l’usage de l’USB-C et du chargeur universel sont présents), mais seulement le câble USB-C rouge de la marque.

Autrement dit, pour profiter pleinement de la charge rapide, il faudra s’équiper d’un chargeur suffisamment puissant ou utiliser un ancien chargeur OnePlus compatible, avec de potentiels frais à ajouter au coût du smartphone.

Caractéristiques du OnePlus 13

8,5 mm d’épaisseur pour 210 g

Affichage 6,82 pouces AMOLED 2,5K / jusqu’à 4500 nits / 120 Hz

Processeur Snapdragon 8 Elite octocore 4 GHz

12 à 16 Go RAM LPDDR5x / 256 Go à 1 To stockage UFS

WiFi 7 / Bluetooth 5.4 / NFC

Capteur photo avant 32 mégapixels en poinçon

Triple capteur photo arrière optimisé Hasselblad

grand angle 50 mégapixels f/1,6

ultra grand angle 50 mégapixels f/2,0

téléobjectif 50 mégapixels f/2,6 et zoom optique x3

Batterie 6000 mAh avec charge rapide filaire 100W / sans fil 50W

Certification IP68 / IP69

Compatible 2G à 5G (NSA et SA)

Prix de référence : 1029 € la version 12 Go de RAM/256 Go de stockage et 1179 € la 16/512 Go sachant que cette dernière est à seulement 1079 € pour le lancement et ce jusqu'au 5 février, à privilégier donc.

Et pour la phase de lancement uniquement, recevez en cadeau une enceinte Bang & Olufsen Beosound Explore d'une valeur de 249 € ou une montre connectée OnePlus Watch 2R d'une valeur de 279 € (stock limité).

Un design abouti

Le smartphone OnePlus 13 ne surprendra pas par son style général qui reste celui de ses modèles de référence depuis deux générations avec un grand écran AMOLED à l’avant et un grand bloc photo circulaire à l’arrière.

Dans le détail, l’affichage est très légèrement incurvé sur les quatre côtés avant de laisser place à des tranches droites, mais assez peu larges par rapport à d’autres modèles. Elles permettent de loger à droite les boutons de volume et d’alimentation et à gauche le fameux slider de notification qui permet de passer d’un geste du son au mode vibreur ou au mode muet.

La tranche supérieure comprend un capteur infrarouge pour transformer le smartphone en télécommande pour les équipements de la maison. La tranche inférieure comprend de son côté le connecteur USB-C et le chariot SIM.

Le OnePlus 13 testé ici est la version Black Eclipse avec un coloris gris sombre au toucher lisse et doux, mais marqué de rainures claires. On apprécie toujours autant ces choix esthétiques et le toucher particulier de la coque qui masque la froideur du métal ou du verre pour ne garder qu’un contact doux et presque soyeux.

L’envolée bucolique est interrompue par le grand bloc photo formant un imposant cercle proéminent non fusionné avec la coque comprenant les trois capteurs photo et le flash, tandis que la lettre H excentrée rappelle la participation discrète du spécialiste de la photo Hasselblad dans l’optimisation du bloc photo.

Même avec le bloc photo excentré, le smartphone conserve une assez bonne stabilité posé à plat.

Avec ses 210 grammes, le smartphone OnePlus 13 se fait bien sentir en main, mais les arrondis des deux côtés des tranches tendent à faire oublier ce poids sensible. La légère incurvation se cale bien dans la paume et l’équilibrage du smartphone reste excellent.

On notera que la coque est certifiée IP68/69 protégeant le smartphone des infiltrations d’eau et de poussière et des immersions courtes à faible profondeur, ce qui aidera aussi à prolonger sa durée de vie.

Lors de sa présentation chinoise, OnePlus a mis en avant la dalle AMOLED exploitant la technologie X2 de BOE et capable d’atteindre une luminosité extrême de 4500 nits dans certaines conditions.

L’affichage est en tous les cas de toute beauté, tant en termes de réactivité que de couleurs et de contrastes, avec comme toujours de nombreuses possibilités de personnalisation, que ce soit pour le mode de couleur plus naturel ou plus vif, le confort des yeux ajustant la température des couleurs ou la teinte adaptative dépendant des conditions d’éclairage environnantes.

Le OnePlus 13 conserve son poinçon centré en haut de l’écran dans lequel se loge un module photo de 32 mégapixels pour les selfies. Le lecteur d’empreintes digitales est pour sa part logé sous l’écran et se montre très réactif.

Des performances de haut vol

Le OnePlus 13 fait partie des premiers smartphones du marché à embarquer le nouveau processeur mobile Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Cette puissante puce est gravée pour la première fois en 3 nm, voit son cœur le plus puissant capable de dépasser les 4 GHz et fait le plein d’intelligence artificielle, en plus de ses capacités avancées pour les graphismes avec son GPU Adreno et en photo avec le traitement d’image Spectra.

Le SoC rassemble tout le savoir-faire de Qualcomm et même plus puisqu’il exploite des cœurs Oryon de deuxième génération conçus par Nuvia (rachetée en 2021) et au cœur d’une bisbille avec ARM sur des questions de transfert de droits de licence.

La puce Snapdragon 8 Elite veut proposer le meilleur du monde mobile et assure des capacités premium permettant de faire tourner tous les types d’application, même les plus gourmandes, d’autant plus que le OnePlus 13 comprend un solide système de refroidissement par chambre à vapeur pour limiter la surchauffe et assurer des performances de haut niveau dans le temps.

Tout ceci se traduit par des scores élevés dans les benchmarks. Sur Geekbench 6, qui mesure les performances du CPU, le OnePlus 13 obtient un résultat de 3150 points en test single core et de 9640 points en test multicore.

Le GPU n’est pas en reste avec un résultat de 6812 points sur 3DMark pour le test Wild Life Extreme, marquant une belle progression par rapport à la génération précédente.

Le smartphone OnePlus 13 dispose de beaucoup de puissance, mais il peut aussi compter sur la surcouche OxygenOS 15 reposant sur Android 15. La nouvelle interface continue de jouer sur son aspect épuré et sa grande réactivité pour offrir une expérience utilisateur extrêmement fluide et plaisante.

OnePlus continue de faire évoluer l’animation des applications avec des effets de rebond et de déplacement donnant un style à part et des effets de transition douce lissant les aspects abrupts de l’interface Android de base.

OxygenOS est également retravaillé au niveau des transitions de l’écran Always-On Display de manière à créer une continuité avec l’écran d’accueil apparaissant ensuite. De même, la fonction Open Canvas de création de souvenirs à partir des photos n’est plus réservée aux smartphones pliants et est désormais proposée sur les smartphones de référence de la marque.

On retrouve les fonctions spéciales de la surcouche comme le Mode Shelf rassemblant les informations importantes et les raccourcis qui comptent pour l’utilisateur, le mode jeux avec ses optimisations et ses possibilités de partage des exploits ludiques, ou encore le Zen Space pour prendre le temps de se déconnecter et de profiter du monde réel sans distractions.

Le fabricant modère également la présence d’applications pré-installées en ne laissant que ses applications et quelques incontournables comme Facebook ou Youtube Music.

La richesse de la surcouche OxygenOS 15 vient surtout des nouvelles capacités IA intégrées.

Gemini pré-installé sur le OnePlus 13

L’intelligence artificielle peut être utilisée pour optimiser et embellir les photos et vidéos, mais aussi pour éliminer le flou des clichés, notamment pour des sujets en mouvement rapide (véhicules, sport, enfants, animaux…).

L’IA sera également présente pour aider à la prise de notes, compléter ou rédiger un texte ou bien en modifier l’intention en changeant le champ lexical afin de donner un côté plus ou moins formel si besoin.

Signe des temps, l’application donnant accès à l’IA Gemini (1.5 Flash et 2.0 Flash beta) de Google est pré-installée et répondra à toutes les interrogations.

L’autonomie du Oneplus 13 est appréciable. Avec une batterie embarquée de 6000 mAh, le smartphone dispose d’une bonne marge de manœuvre qui permettra de le faire tenir un jour et demi environ, selon l’utilisation qui en est faite.

OnePlus 13 chargeur sans fil AirVOOC 50 W

On apprécie la charge filaire rapide de 100 W, mais qui demandera de se doter d’un chargeur compatible, ce dernier n’étant pas présent dans la boîte. Il permet une charge complète en une grosse demi-heure.

L’autre possibilité est d’utiliser la charge sans fil de 50 W. Dans le cadre de ce test, nous avons pu recharger le smartphone avec le chargeur sans fil proposé en accessoire (payant). C’est évidemment plus long que la charge filaire, mais à une telle puissance, le temps de charge reste très raisonnable, le côté pratique de la charge sans fil en plus.

Une partie photo polyvalente et riche

Le smartphone OnePlus 13 dispose d’un capteur photo avant de 32 mégapixels en poinçon pour les selfies et d’un bloc photo à l’arrière avec trois capteurs de 50 mégapixels chacun.

Cette année, le OnePlus 13 ne s’essaie pas à un capteur exotique et propose une solide combinaison plus classique avec un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif.

Ce triplé aura l’avantage de pouvoir couvrir un très large panel de scénarios d’usage, mais pas seulement puisqu’il pourra également profiter des optimisations du partenaire Hasselblad et des fonctionnalités IA introduites avec OxygenOS 15.

On retrouve toujours dans l’application photo le déclencheur à la teinte orange de Hasselblad ainsi que le mode X Pan permettant de prendre des photos au format étiré sans déformations.

Dans cet ensemble, le point fort est bien le capteur Sony LYT-808 de 50 mégapixels avec ouverture f/1,6 et stabilisation optique OIS. Déjà présent sur d’autres smartphones, il a prouvé sa valeur pour capturer des scènes avec précision et capter de grandes quantités de lumière, réduisant le flou et maintenant une bonne qualité d’image en basse lumière.

Le OnePlus 13 dispose en outre d’une application photo riche en fonctionnalités et en paramètres automatiques ou réglables manuellement pour de multiples scénarios d’usage, de la photo standard à la prise de vue sportive en passant par la photo de nuit, avec des pré-réglages pour des situations spécifiques (feux d’artifice, portrait, silhouette…).

Un puissant mode maître permet également pour les puristes de régler les paramètres individuellement et de conserver le contrôle de leur composition. Le rendu est excellent en bonnes conditions de luminosité et reste très bon en photo de nuit, en fonction de la lumière résiduelle disponible.

Le traitement n’est pas trop agressif et permet de produire un résultat agréable à l’oeil et plutôt naturel dans sa colorimétrie et la gestion des contrastes. On peut évidemment moduler certains paramètres ou ajouter des filtres pour renforcer une atmosphère.

OnePlus 13 mode X Pan Hasselblad

L’ultra grand angle est assez lumineux et tempère bien les déformations aux marges de la lentille pour donner un rendu assez homogène. Pour aller plus loin dans les clichés en plan large sans déformation, le mode X Pan reste une valeur sûre, toujours avec son effet d’inversion des couleurs au moment du cliché et le bruit spécifique du déclencheur.

Ce même capteur peut être utilisé pour réaliser de la macrophotographie, permettant des prises de vue rapprochées à quelques centimètres du sujet.

Le OnePlus 13 est doté enfin d’un téléobjectif de 50 mégapixels assurant un zoom optique x3. Il se prolonge ensuite d’un zoom sans perte jusqu’en x6 avant de basculer sur un zoom hybride numérique allant jusqu’au x120.

OnePlus 13 zoom x120, jusqu'à la cordelette du drapeau !

Le résultat ira du bluffant à l'étrange, car il y a un puissant retraitement de l'image a posteriori. Cela donne un excellent résultat sur des formes géométriques simples ou quelque chose de difficilement interprétable lorsque le détail capturé est plus compliqué, avec vraisemblablement une part d'IA essayant de reconstituer la scène.

Le résultat est très bon jusqu'à x30, bon jusqu'à x60 et intermédiaire au-delà en fonction de multiples facteurs (éclairage, bougé, mobilité du sujet...), mais cela peut être utile pour capter un détail au loin, voire même très loin !

A l’avant, le capteur 32 mégapixels permet de prendre des selfies de qualité quasiment en toutes circonstances, même en intérieur ou en semi-obscurité grâce à l’illumination de l’écran, sous réserve de rester bien immobile. Et vous pourrez toujours jouer avec les fonctions d’embellissement pour rendre le selfie plus avantageux.

Dans l’ensemble, le OnePlus 13 offre une très belle qualité photo et de nombreuses possibilités grâce à sa palette de réglages et l’appui de l’intelligence artificielle pour le choix des paramètres, le traitement de l’image, mais aussi la possibilité d’éditer les clichés et vidéos ensuite.

On apprécie la relative simplicité de l’ensemble, avec des fonctionnalités bien expliquées et visibles en fonction du mode choisi, ce qui évite d’avoir à chercher dans de multiples sous-menus.

Conclusion

A défaut d’une révolution, le smartphone OnePlus 13 propose une belle évolution de la gamme de smartphones de référence en intégrant le processeur mobile premium Snapdragon 8 Elite et ses fonctions avancées.

Appareil mobile du quotidien autant que smartphone gaming, le OnePlus 13 sait tout faire et exploite le meilleur des technologies mobiles du moment.

Toujours bien construit et polyvalent, il offre une belle fluidité et une grande réactivité en toute occasion tandis que son bloc photo offre une grande polyvalence en profitant une nouvelle fois des adaptations apportées par le spécialiste de la photo Hasselblad.

On appréciera également la présence d’une batterie de 6000 mAh avec charge filaire 100 W et sans fil de 50 W, même s’il faudra acquérir l’adaptateur (filaire comme sans fil) en sus du smartphone. Cela lui assurera une belle autonomie.

La vraie force du OnePlus 13 repose sur sa surcouche OxygenOS 15 reposant sur Android 15 et les fonctions d’intelligence artificielle qui se renforcent au fil des années. Amélioration des photos, création de texte et synthèse de documents, le smartphone est toujours plus malin et intègre l’IA Gemini de Google pour répondre à toutes les requêtes.

Le OnePlus 13 démarre l’année 2025 en fanfare avec une maîtrise logicielle et matérielle de OnePlus qui ne se dément pas et en fait une valeur sûre, sans trop sortir des sentiers battus.

Pour son lancement, OnePlus propose une réduction de 50 € pour les acheteurs qui ont réalisé un acompte de 50 € en précommande du OnePlus 13 et le fabricant ajoute en cadeau soit la montre connectée OnePlus Watch 2R (valeur 279 €) soit l’enceinte B&O Beosound Explore Speaker (valeur 249 €). A noter également 10% de réduction pour les étudiants.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque, en trois coloris (black eclipse, artic dawn et midnight ocean), le smartphone OnePlus 13 à 1029 € la version 12 Go de RAM / 256 Go de stockage et 1179 € la version 16 / 512 Go sachant que cette dernière est à seulement 1079 € jusqu'au 5 février.

Recevez également en cadeau une enceinte Bang & Olufsen Beosound Explore d'une valeur de 249 € ou une montre connectée OnePlus Watch 2R d'une valeur de 279 € (stock limité).