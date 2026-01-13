Alors que le marché des smartphones pliants se densifie, une rumeur persistante vient doucher les espoirs des amateurs de la marque. Le modèle OnePlus Open 2, successeur d'un modèle salué par la critique, serait purement et simplement annulé.

Une décision stratégique surprenante qui pourrait s'accompagner de la disparition probable d'un autre modèle phare, le OnePlus 15s.

Pour bien saisir la portée de cette information, il faut remonter à la fin de l'année 2023. Le lancement du premier OnePlus Open avait marqué les esprits, imposant la marque comme un acteur crédible face aux géants du secteur.

Ce modèle, qui n'était autre qu'une version rebadgée de l'Oppo Find N3 pour le marché international, avait su séduire par son format et ses performances. La logique voulait qu'une suite voit le jour en 2025 ou 2026, capitalisant sur cette première incursion réussie.

Un changement de cap radical pour la gamme pliante

Les informations rapportées par le leaker réputé Yogesh Brar indiquent cependant un virage à 180 degrés. Selon ses sources, le développement du OnePlus Open 2 serait désormais à l'arrêt, signifiant une annulation pure et simple du projet.

Il ne s'agirait pas ici d'un simple report technique mais bien d'une volonté de ne pas commercialiser cet appareil, laissant un vide potentiel dans le catalogue global du constructeur.

Cette nouvelle est d'autant plus décevante que l'année 2026 s'annonce charnière pour ce type de form-factor. Alors que d'autres constructeurs préparent des terminaux innovants, l'absence de OnePlus sur ce segment pourrait marginaliser la marque auprès d'un public friand de haute technologie.

Si cette annulation se confirme, les utilisateurs devront se tourner vers la concurrence ou espérer que la stratégie commerciale du groupe mère évolue pour combler ce manque.

Des spécifications techniques prometteuses qui s'envolent

L'amertume est d'autant plus grande que les fuites laissaient présager une fiche technique de premier ordre. Le modèle, qui devait logiquement s'inspirer du futur Oppo Find N6, aurait dû embarquer le puissant processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Les rumeurs évoquaient également des écrans plus grands, avec une dalle interne dépassant les 8 pouces, et une batterie conséquente de 6 000 mAh pour assurer une autonomie solide.

Il est possible que cette décision découle d'une rationalisation des gammes entre Oppo et OnePlus. Si Oppo prévoit de lancer son propre smartphone pliant à l'échelle mondiale, maintenir une version OnePlus deviendrait alors un exercice de redondance inutile.

C'est la dure réalité industrielle : parfois, un excellent produit ne sort jamais des cartons pour éviter de cannibaliser les ventes d'un modèle "cousin" au sein du même conglomérat.

Le format compact également menacé de disparition

Le sort semble s'acharner sur le calendrier de la marque, car le modèle pliant ne serait pas la seule victime de cette restructuration. Toujours selon les mêmes sources, il y aurait désormais 90 % de chances que le OnePlus 15s ne voie jamais le jour.

Ce modèle, attendu comme une version plus compacte ou légèrement remaniée du flagship annuel, devait répondre à une demande spécifique pour des appareils plus maniables mais la série OnePlus xxS n'est généralement pas commmercialisée en Europe.

Cette double annulation potentielle suggère que l'entreprise pourrait chercher à resserrer ses coûts ou à focaliser ses efforts sur un nombre plus restreint de produits.

Pour les consommateurs, cela signifie moins de choix et la perte d'une alternative intéressante sur le marché de la téléphonie. Reste à voir si OnePlus communiquera officiellement pour clarifier ses intentions ou si le silence confirmera progressivement ce changement d'ère.