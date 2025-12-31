Alors que le OnePlus 15 vient à peine de trouver sa place sur le marché mondial, les premières rumeurs sur son successeur, le OnePlus 16, émergent déjà.

Une fuite suggère une mise à niveau photographique majeure avec l'intégration d'un capteur de 200 Mégapixels, répondant directement aux critiques formulées à l'encontre de la génération actuelle.

Le lancement du dernier fleuron de la marque a laissé un goût mitigé à une partie de sa communauté. Malgré des performances solides et un écran de haute volée, la partie photo a été perçue par certains comme un pas en arrière.

En cause, des capteurs physiquement plus petits que ceux de son prédécesseur, le OnePlus 13, une décision qui a suscité le débat malgré une qualité d'image globalement préservée grâce à l'optimisation logicielle.

Un capteur de 200 Mégapixels pour corriger le tir ?

C'est dans ce contexte que la dernière information, relayée par le très respecté leaker Digital Chat Station, prend tout son sens. Selon ses dires, le OnePlus 16 embarquerait un capteur 200 mégapixels.

Pour rappel, le OnePlus 15 dispose de trois modules de 50 mégapixels, grand angle, ultra grand angle et téléobjectif, là où d'autres modèles sur le même segment proposent un module 200 MP. Cela ne le dessert pas forcément grâce au traitement par photographie computationnelle mais cela rend la fiche technique un peu moins aguichante.

Cette montée en résolution ne serait pas un simple argument marketing sur une fiche technique et viserait à répondre directement aux attentes des utilisateurs déçus.

L'intégration d'un tel composant permettrait non seulement d'améliorer la rétention des détails, mais aussi d'offrir une plus grande flexibilité pour le recadrage et potentiellement de meilleures performances en basse lumière grâce au « pixel binning ».

C'est une stratégie déjà adoptée par des concurrents comme Samsung, bien que le positionnement exact de ce capteur, principal ou téléobjectif, reste encore à déterminer.

Une synergie bien huilée avec Oppo

Cette potentielle mise à niveau matérielle rapprocherait le modèle d'un autre appareil mobile. La fuite indique que le OnePlus 16 partagerait son équipement photographique, notamment les capteurs principal et téléobjectif, avec le futur Oppo Find N6.

Cette collaboration n'est pas une surprise, les deux marques appartenant au même groupe technologique et mutualisant régulièrement leurs efforts de recherche et développement.

Le précédent du OnePlus 15 est d'ailleurs parlant : il partageait déjà ses capteurs principaux et téléobjectifs avec l'Oppo Find N5. Si l'histoire se répète, on peut s'attendre à une parité matérielle quasi parfaite entre les deux futurs appareils, OnePlus bénéficiant ainsi des avancées d'Oppo pour se repositionner sur le segment de la photographie.

Quelle stratégie pour quelle échéance ?

La question qui demeure est l'usage qui sera fait de ce capteur haute résolution. Si Samsung a fait le choix de l'utiliser pour son appareil principal sur sa gamme Ultra, d'autres constructeurs comme Vivo ou Xiaomi le déploient plutôt sur le téléobjectif pour offrir des capacités de zoom numérique exceptionnelles.

La tendance actuelle du marché pencherait plutôt vers cette seconde option pour OnePlus. Il faudra cependant faire preuve de patience. Le lancement du OnePlus 16 n'est pas attendu avant octobre 2026.

Ce long délai laisse amplement le temps à la marque de peaufiner non seulement le matériel, mais aussi et surtout la partie logicielle, cruciale pour exploiter pleinement le potentiel d'un capteur aussi défini. L'enjeu sera de taille pour prouver que OnePlus a bien entendu le message de sa communauté.