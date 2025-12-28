De premières images du OnePlus Turbo, nom de code Prado, ont fuité, révélant un design familier mais surtout confirmant les rumeurs d'une batterie colossale de 9 000 mAh.

Destiné d'abord à la Chine, cet appareil axé sur le jeu pourrait arriver en Europe sous la bannière Nord, sacrifiant les finitions premium pour une endurance et des performances inégalées dans sa catégorie.

Alors que OnePlus a officiellement annoncé sa nouvelle gamme Turbo, ces premières images volées viennent mettre un visage sur la promesse : un smartphone au design sans fioritures, entièrement dévoué à une seule quête, celle d’une autonomie hors norme.

Un design familier qui cache son jeu

Les clichés qui ont fait surface, attribués au modèle PLU110, montrent un appareil qui ne cherche pas à réinventer la roue. Le design s'inscrit dans la continuité des récents modèles de la marque, comme le OnePlus 15, avec un module photo circulaire logé dans le coin supérieur gauche. La surprise vient plutôt des matériaux : le dos brillant serait en plastique, un choix assumé pour maîtriser les coûts.

Deux coloris seraient à l'essai, un noir classique et une variante bleu-vert plus originale, visible sur les photos. Cette finition brillante, bien que potentiellement sensible aux traces de doigts, trahit l'orientation de l'appareil. L'objectif n'est pas l'élégance premium, mais bien de concentrer l'investissement sur ce qui se trouve à l'intérieur.

Une fiche technique taillée pour l'endurance ?

Le véritable argument de vente du OnePlus Turbo réside dans ses composants internes, et plus particulièrement dans sa batterie. Les rumeurs persistantes, renforcées par ces fuites, évoquent une capacité ahurissante de 9 000 mAh. C'est plus que la plupart des tablettes du marché, une caractéristique qui promet une endurance record pour un smartphone.

Pour alimenter l'ensemble, OnePlus aurait opté pour une puce Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, épaulée par 8 Go de RAM. L'écran ne serait pas en reste, avec une dalle OLED de 6,8 pouces affichant un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Une recharge rapide SUPERVOOC de 80W viendrait compléter ce tableau, assurant de pouvoir redonner vie rapidement à cet accumulateur géant.

Disponibilité : l'Europe sous la bannière Nord ?

Si la série Turbo est pour l'instant une annonce réservée à la Chine, son avenir international se dessine déjà. À l'instar de la gamme Ace, qui est souvent renommée pour le marché mondial, il est fort probable que le OnePlus Turbo soit commercialisé en dehors de ses frontières sous la marque Nord. Cette stratégie permettrait de le positionner clairement sur le segment du milieu de gamme performant.

Pour un éventuel lancement en Europe, le calendrier reste flou. Les sources évoquent une présentation possible autour du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, pour un lancement prévu vers mars 2026. Il faudra donc s'armer de patience pour voir si ce monstre d'autonomie traversera bien nos frontières.