La tablette qui va plus qu'à l'essentiel

Après une impressionnante tablette tactile OnePlus Pad 3 dévoilée cet été cherchant à occuper le segment du haut de gamme, la marque OnePlus renouvelle son offre sur le créneau des tablettes tactiles plus abordables jouant la carte de la polyvalence avec un bon rapport qualité / prix.

La gamme OnePlus Pad Go est taillée pour ce territoire particulier de la tablette de divertissement pouvant se doubler d'un outil de création et de productivité avec les accessoires adéquats, sans faire pour autant exploser la note.

Après une première version qui a validé le concept et le positionnement, voici venir la tablette OnePlus Pad Go 2 qui vient tirer les enseignements de la génération précédente pour offrir une proposition encore plus équilibrée sur un segment très concurrentiel.

Légèrement plus grande (12,1 pouces au lieu de 11,35 pouces), légèrement plus fine (6,83 mm au lieu de 6,88 mm) malgré une batterie plus conséquente de 9800 mAh (vs 8000 mAh), la OnePlus Pad Go 2 a des avantages immédiats mais aussi des atouts cachés...comme une variante avec pour la première fois un modem cellulaire 5G au lieu de la traditionnelle proposition 4G LTE.

On pourra également compter sur l'interface OxygenOS pour tablette, déjà aperçue lors de notre test de la OnePlus Pad 3 plus tôt dans l'année avec ses diverses fonctionnalités facilitant la vie.

La tablette tactile est livrée dans une boîte extra-plate. Pour cette version de pré-série, pas de chargeur à bord, seulement le câble rouge USB-C de recharge / synchronisation.

Des accessoires pourront être achetés en option comme une coque de protection mais aussi un stylet Bluetooth pour la prise de notes manuscrite, l'édition / annotation à la volée et la création artistique.

Caractéristiques de la tablette tactile OnePlus Pad Go 2

6,83 mm d'épaisseur pour 599 grammes

Android 16 avec interface OxygenOS 16 pour tablettes

Affichage LCD 12,1 pouces 2800 x 1980 pixels 120 Hz / luminosité max 600 nits

Processeur Dimensity 7300-Ultra octocore

8 Go RAM / 128 Go (WiFi) ou 256 Go (cellulaire) stockage UFS 3.1$

WiFi 6 et Bluetooth 5.4 (LE, BLE Audio)

Quadruple haut-parleurs

Capteur photo arrière 8 mégapixels

Capteur photo avant 8 mégapixels

Batterie 9800 mAh avec charge 33W SuperVOOC

Prix de référence :

- 349 € en version WiFi et 8 / 128 Go (coloris noir ou mauve)

- 449 € en version cellulaire 5G et 8 / 256 Go (coloris noir uniquement)

Pour son lancement, la tablette tactile OnePlus Pad Go 2 est proposée aux tarifs réduits de 299 € en version WiFi et 399 € pour le modèle avec modem 5G.

Pour l'achat de la tablette sur le site de OnePlus, la montre OnePlus Watch 2R est offerte, en coloris vert ou noir.

Des accessoires sont disponibles pour étoffer les capacités de la tablette tactile et la protéger :

Une tablette tactile aguichante

Dès sa prise en main, la tablette OnePlus Pad Go 2 dévoile une belle finition digne d'un modèle haut de gamme. Epaisse de moins de 7 mm et frôlant les 600 grammes, elle constitue un bel objet dès la sortie de sa boîte.

Elle impressionne également par sa diagonale de 12,1 pouces, ce qui en fait un produit qui ne passe pas inaperçu. Le confort de son grand écran passera donc avant sa portabilité, même si cela reste en-dessous de la OnePlus Pad 3 (13,2 pouces).

Pas d'OLED ici, on a affaire à une dalle LCD en résolution 2800 x 1980 pixels et avec un ratio 7:5 exprimant son caractère versatile : moins étiré que le 16:9 du pur divertissement mais plus étendu que le 4:3 des produits de productivité. Un mix entre les deux mondes.

Le choix du LCD peut faire peur avec des couleurs modifiées selon l'angle de vue, notamment lors du passage du mode portrait à paysage, mais OnePlus a réussi à limiter les désagréments et il y a simplement une perte de luminosité aux angles de vision les plus tangents.

Avec ce type de dalle, les noirs ne sont pas complètement noirs et vireront au gris sombre en fonction de l'intensité du rétroéclairage mais cela reste également assez bien maîtrisé pour ne pas être gênant.

Le seul regret viendrait des reflets, assez présents, ce qui peut devenir gênant dans une pièce très éclairée ou à proximité de fenêtres, tandis que la lisibilité en extérieur en pâtit un peu, sans être catastrophique. Et les traces de doigts sont abondantes mais c'est le lot de bon nombre de tablettes.

L'affichage, cerné de sa bordure noire de quelques millimètres, offre de belles couleurs et la réactivité est au rendez-vous avec un taux de rafraîchissement pouvant prendre plusieurs valeurs, dont 90 et 120 Hz. La luminosité maximale annoncée est de 600 nits, ce qui reste une valeur correcte pour ce type de produit.

Le capteur photo avant se situe dans l'une des longues bordures de la tablette pour un usage privilégié en mode paysage, laissant l'affichage totalement libre. Le bouton d'alimentation est présent sur la tranche supérieure et dans l'angle supérieur droit, tandis que les boutons de volume sont positionnés tout en haut de la tranche à droite.

Cette disposition permet de gérer les appuis simultanés entre bouton d'alimentation pour éteindre / rallumer la tablette ou générer une capture d'écran (même s'il y a désormais une gestuelle plus simple directement depuis l'écran).

La tablette est parée de quatre haut-parleurs situés sur les tranches supérieures et inférieures, encadrant en bas le port USB-C et en haut le chariot pour une carte SIM pour la variante cellulaire (coloris noir uniquement).

Si la majorité des tablettes tactiles cellulaires embarquent un modem 4G LTE, la OnePlus Pad Go 2 s'offre une première avec la présence d'un...modem 5G ! C'est assez rare pour être signalé et cela permettra de profiter des hauts débits et temps de latence réduits des réseaux mobiles.

Cela n'ira pas jusqu'au support de la 5G SA (standalone, la 5G+) mais c'est un bon début et cela peut être un critère de choix pour une tablette tactile autonome. Et si vous possédez un smartphone OnePlus, il suffira de poser la tablette à côté pour partager la connectivité data automatiquement et de façon plus efficace (et surtout moins énergivore) qu'avec un hotspot.

Les tranches de la tablette sont fines et droites, permettant une bonne tenue une fois en main, ce qui ne sera pas trop pour cet appareil de bonne taille qu'il sera difficile de tenir longtemps à une main.

On est sur des scénarios d'usage où la tablette est tenue à deux mains ou bien posée sur une table, plutôt qu'un produit pouvant être dégainé à tout moment.

Le dos offre une surface unie et lisse laissant apparaître légèrement les traces de doigts. Il ne comporte qu'un élément, en plus du logo : un bloc photo unique de 8 mégapixels dépassant légèrement de la coque et destiné à prendre un instantané ou à numériser un document, mais guère plus.

La tablette polyvalente infusée à l'IA

Pour sa tablette OnePlus Pad Go 2, le fabricant a fait le choix d'un processeur Dimensity 7300-Ultra de MediaTek avec 8 Go de RAM LPDDR5x et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage UFS 3.1.

Cela offre largement assez de puissance pour une tablette du quotidien, tant pour le divertissement que pour la productivité, sans épuiser trop vite la batterie. Les résultats obtenus en benchmark sont à cette image avec des scores sur Geekbench 6 de 996 points en test single core et 2984 points en test multicore pour le CPU, confirmant un statut de milieu de gamme.

Les benchmarks testant le GPU confirment ce positionnement avec par exemple le test Wild Life de 3DMark qui atteint 3124 points / 19,25 fps mais chute à 864 points / 5,18 fps dans sa variante Extreme.

Autant dire que la tablette tactile pourra faire tourner des jeux mais pas forcément les plus gourmands en ressources et pas dans les meilleures conditions d'affichage. Elle a plus un profil de visionnage de contenus vidéos, de messagerie / rédaction de texte et de productivité que de gaming.

Toutefois, jouer à des jeux mobiles en 12 pouces n'est pas désagréable s'ils ne sont pas trop gourmands. Jouer à un titre comme Asphalt Legends reste possible si l'on s'accommode de textures qui grattent l'oeil, de l'absence d'effets de particules et autres détails fins et d'un framerate un peu poussif.

Pour des titres ne demandant pas des performances extraordinaires, l'écran de qualité et l'ambiance sonore créeront suffisamment un effet immersif.

Mais ce qui fait le charme de la tablette OnePlus Pad Go 2, c'est aussi son interface OxygenOS 16 pour tablettes, associée à Android 16.

Elle combine les qualités de fluidité et de simplicité de la surcouche pour smartphone avec une présentation et des fonctionnalités propres aux tablettes tactiles.

L'écran d'accueil propose ainsi un dock étendu des applications les plus utilisées et supporte le mode multitâche Open Canvas faisant tourner deux applications simultanément et affichées côte à côte, tout en pouvant ajouter une application supplémentaire en fenêtre flottante.

Il est ainsi possible de réaliser plusieurs tâches en même temps ou de gérer une même activité via plusieurs applications. La tablette OnePlus Pad Go 2 permet également d'échanger facilement des fichiers entre iPhone ou smartphone Android grâce au mode O+ Connect, avec des fonctionnalités supplémentaires s'il s'agit d'un smartphone OnePlus (partage d'écran, synchronisation du presse-papier sur les deux appareils, synchronisation des photos et vidéos avec possibilités d'édition...).

A ceci s'ajoute le support du stylet Bluetooh OnePlus Pad Go 2 Stylo (accessoire en option) qui permet la prise de notes manuscrite et le dessin grâce à sa sensibilité de 4096 niveaux de pression.

La prise de notes peut se faire à la volée et OnePlus s'est attaché à rendre l'expérience quasi-immédiate, même depuis l'écran de verrouillage si besoin. Le stylet lui-même offre 20 heures de fonctionnement, avec une charge rapide assurant 12 heures d'usage au bout de 10 minutes de charge.

Le stylet possède une pointe souple en gomme glissant bien sur l'écran tout en offrant une certaine rigidité pour une reproduction du geste précis. Le bouton d'action tombe bien sous le doigt et l'ensemble offre une belle fluidité, sans temps de latence notable.

Une partie des fonctionnalités du combo stylet / tablette est épaulée par de l'IA, que ce soit pour la reconnaissance optimisée des caractères manuscrits, la possibilité de résoudre des équations en les écrivant simplement à l'écran ou la possibilité d'extraire des éléments d'une image pour les intégrer dans une présentation.

OxygenOS 16 fournit par ailleurs tout un ensemble d'outils IA, comme AI Writer pour aider à la rédaction ou résumer un texte, AI Recorder pour transcrire des notes vocales et comptes rendus de réunion, AI Editor pour modifier des images (effacer un objet ou une personne, améliorer la netteté, effacer certains artefacts...) et AI Translate pour traduire des documents, articles ou sites Web.

Et si cela ne suffit pas, Google Gemini peut venir à la rescousse, avec notamment le Circle to Search et un accès immédiat à tout moment pour répondre à toutes les interrogations.

L'autonomie de la tablette tactile OnePlus Pad Go 2 est conséquente avec sa batterie de 9800 mAh (10050 mAh réels) et un processeur somme toute frugal, assurant plusieurs jours d'autonomie en usage mixte quotidien.

La version de la tablette avec modem 5G offre bien sûr les avantages d'un fonctionnement autonome et de la possibilité d'envoyer des messages. Ne supportant que la 5G NSA, il ne faudra pas s'attendre à des débits fous mais la présence du modem est clairement un argument à considérer pour une tablette tactile positionnée sur ce segment.

Pouvoir surfer presque partout à plus de 200 Mbps (testé avec carte SIM CDiscount Mobile sur réseau Bouygues Telecom dans des conditions de réception pas optimales) offre clairement un confort appréciable.

Conclusion

Après la OnePlus Pad 3 en haut de gamme, la tablette tactile OnePlus Pad Go 2 joue la carte de l'accessibilité tout en offrant des prestations très correctes. Si la dalle de 12,1 pouces reste sur la technologie LCD, avec ses noirs gris et beaucoup reflets, elle reste agréable à utiliser avec une maîtrise de la colorimétrie et une bonne lisibilité sur les angles de vision larges.

La réactivité de la dalle est appréciable et assure une expérience utilisateur de qualité grâce à une belle fluidité. Son processeur Dimensity 7300-Ultra n'est pas un monstre de puissance et la tablette sera plus à l'aise dans des usages polyvalents du quotidien (messagerie, consultation vidéo, surf internet, petite productivité) que dans la gestion de jeux gourmands en ressources mais cela permet de renforcer son autonomie.

L'autonomie, justement, assure sans problème plusieurs jours d'autonomie en usage quotidien (sans trop de jeux). Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.4, la tablette OnePlus Pad Go se décline aussi dans une version avec modem 5G, une première sur un produit de ce segment (et à ce prix).

La version d'OxygenOS pour tablette conserve l'aspect épuré de l'interface et joue de son mode Open Canvas pour le multitâche et de ses facilités de connectivité avec un smartphone iOS ou Android avec le O+ Connect pour rendre les échanges de fichiers et la synchronisation transparents.

La tablette peut accueillir un stylet Bluetooth OnePlus Pad Go 2 Stylo facile d'utilisation et qui complètera utilement les interactions avec la tablette pour la prise de notes, le dessin ou des annotations à la pointe du stylet.

En somme, la OnePlus Pad Go 2 est une tablette tactile de milieu de gamme bien équilibrée au niveau des performances pour des usages ne demandant pas trop de puissance processeur.

OxygenOS fournit toute la personnalisation nécessaire pour se créer sa tablette à soi et les fonctionnalités dédiées apportent un plus appréciable sans trop complexifier l'usage.

La tablette OnePlus Pad Go 2 est commercialisée au tarif de 349 € pour la version WiFi 8 / 128 Go et de 449 € pour le modèle 8 / 256 Go avec modem 5G, ce qui la rend plutôt abordable...et encore plus avec l'offre de lancement.

