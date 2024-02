La OnePlus Watch originale lancée en 2021 était une bonne entrée en matière mais souffrait de quelques erreurs de jeunesse. Pour le salon MWC 2024 de Barcelone, le fabricant relance cet accessoire avec un modèle OnePlus Watch 2 aux caractéristiques relevées.

Anticipée depuis plusieurs mois, sa présentation vient confirmer les attentes. La montre connectée propose un boîtier circulaire de 46 mm (taille unique) et étanche 5 ATM, avec une protubérance logeant deux boutons de fonction.

L'affichage est de type AMOLED 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels et une luminosité maximale de 600 nits le gardant lisible même en plein soleil. On notera la présence d'un micro et d'un haut-parleur pour prendre des appels depuis la montre.

Une montre connectée bien équipée

Cette dernière ne propose qu'une configuration WiFi / Bluetooth (pas de déclinaison avec modem cellulaire) et nécessitera donc toujours un smartphone compagnon pour fonctionner.

Le dos du boîtier embarque un cardiofréquencemètre optique et un capteur d'oxymétrie de pouls pour la SpO2. La montre pourra également estimer la VO2max et assurer le suivi des cycles menstruels.

Avec ses différents capteurs, elle pourra aussi bien mesurer l'activité quotidienne que les sessions sportives grâce ses plus de 100 modes intégrés et sa puce GPS embarquée, tandis que sa batterie de 500 mAh promet jusqu'à 4 jours d'autonomie avec toutes les fonctions activées.

Wear OS et Snapdragon W5 Gen 1

La nouveauté de la OnePlus Watch 2 vient de son système d'exploitation et de son processeur embarqué. Le fabricant a fait le choix de la puce Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm associé à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage pour assurer des fonctions avancées de smartwatch.

Dans le même temps, elle embarque un processeur basse consommation BES2700 pour les tâches basiques et un fonctionnement en mode économique qui étirera l'autonomie.

Cette double configuration lui permet de faire tourner Wear OS pour profiter de toutes les fonctionnalités d'une montre connectée haut de gamme, avec notamment la possibilité de télécharger des applications depuis le Google Play Store, tout en conservant un système plus léger RTOS pour un fonctionnement économique qui permettra à la montre d'étendre son autonomie à une dizaine de jours mais avec un fonctionnement plus basique.

La montre connectée OnePlus Watch 2 sera proposée en coloris noir ou vert à partir du 4 mars 2024 pour un tarif officiel de 329 € abaissé à 299 € pour son lancement et avec des écouteurs OnePlus Buds 3 offerts.