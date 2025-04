On le sait, les montres connectées Wear OS sont fort pratiques en offrant un écosystème riche et la possibilité d'installer des applications tierces pour enrichir les fonctionnalités mais elles sont souvent une autonomie limitée à une grosse journée si l'on veut utiliser pleinement ses possibilités.

Conscient de cette limitation, le fabricant OnePlus a conçu une nouvelle montre connectée OnePlus Watch 3 qui exploite une combinaison d'un puissant processeur Snapdragon W5 associé à un contrôleur (MCU) BES 2800 qui va le décharger d'une partie des fonctions annexes et permettre d'étirer l'autonomie.

Processeur + MCU pour autonomie allongée

Associée à une batterie plus conséquente de plus de 600 mAh, la nouvelle montre connectée peut atteindre 3 jours de fonctionnement en mode smartwatch intensif (toutes fonctionnalités opérationnelles), jusqu'à 5 jours en mode intelligent et jusqu'à 16 jours en mode économique. Et c'est sans compter avec le mode de charge rapide promettant une journée d'utilisation en seulement 10 minutes de charge.

Mais ce n'est pas tout. Equipée d'un grand affichage OLED 1,5 pouce protégé par du verre saphir, elle offre une lunette résistante en alliage de titane montée sur un boîtier en acier.

Elle est résistante aux rayures, aux chocs (certification MIL-STD-810H), certifiée IP68 et étanche jusqu'à 50 mètres. Sur le côté, on trouve deux boutons pour la piloter, de chaque côté d'un pont métallique, comme sur la OnePlus Watch 2.

Celui du haut est constitué d'une couronne rotative facilitant les interactions avec l'interface, notamment pour lire de multiples notifications ou circuler dans des menus.

Bilan de santé et suivi sportif avancé

A l'arrière, un grand bloc comprend différents capteurs optiques qui serviront à mesurer des paramètres physiologiques au quotidien et lors de sessions sportives. Outre la fréquence cardiaque et la SpO2 (oxygène sanguin), la OnePlus Watch 3 ajoute la mesure de l'ECG (électrocardiogramme) pour la détection d'arythmies cardiaques.

Et pour avoir un bilan régulier, OnePlus propose un mode Bilan de santé en 60 secondes (60s Health Check) qui fait office de scan tout en un pour connaître son état de santé du moment.

Pour le sport, la montre connectée dispose de plus de 100 modes dont certains (course, tennis, cyclisme, ski) permettent un suivi de qualité professionnelle. La montre utilise un module GPS double fréquence L1-L5 pour une précision renforcée, même dans des zones de faible réception.

La montre connectée OnePlus Watch 3, sous Wear OS et RTOS, arrive en France en coloris Emerald Titanium ou Obsidian Titanium et au prix de 349 €. Pour son lancement, OnePlus propose une remise immédiate de 50 € qui ramène son tarif à 299 € et offre un cadeau offert au choix parmi :

écouteurs sans fil OnePlus Nord Buds 3 Pro (valeur 79 €)

(valeur 79 €) Base de recharge OnePlus Watch (valeur 29,99 €)

Bracelet OnePlus Watch (valeur 34,99 €)

Il est possible d'abaisser encore le prix jusqu'à 30 € avec la reprise d'un ancien appareil. L'achat de la montre permet également de profiter d'une réduction sur un autre produit OnePlus acheté ensemble :

20% de réduction sur la OnePlus Pad 2 ou les écouteurs OnePlus Buds Pro 3

sur la OnePlus Pad 2 ou les écouteurs OnePlus Buds Pro 3 30% de réduction sur la base de recharge ou le bracelet OnePlus Watch

sur la base de recharge ou le bracelet OnePlus Watch 50% de réduction sur la OnePlus Watch 2

La montre connectée OnePlus Watch 3 est disponible sur le site OnePlus.com. L'offre de lancement est valable jusqu'au 30 avril 2025.