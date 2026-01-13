Depuis la toute fin de l'année 2025, la série de montres connectées de OnePlus compte dans ses rangs la OnePlus Watch Lite. Elle y côtoie notamment la OnePlus Watch 3 qui est une proposition plus haut de gamme. Pour autant, la OnePlus Watch Lite a des arguments à faire valoir et pour un prix plus doux.

Un design soigné et un écran lumineux

Avec un poids de 35 g (sans le bracelet), la OnePlus Watch Lite est d'une épaisseur de seulement 8,9 mm. De quoi en faire la montre connectée la plus fine de OnePlus. Son boîtier en acier inoxydable 316L offre une durabilité supérieure et dans des finitions argentée (Silver Steel) ou noire (Black Steel).

Côté affichage, la montre arbore un écran Amoled de 1,46 pouce d'une définition de 464 x 464 pixels, et propose plus de 350 cadrans pour la personnalisation. L'accent est mis sur la lisibilité en extérieur avec une luminosité maximale de 3 000 cd/m² en mode Sport.

Pour les sportifs, mais pas uniquement eux, la technologie Aqua Touch garantit une utilisation fluide de l'écran tactile même avec les mains mouillées ou sous la pluie. Sachant que la montre est certifiée 5 ATM, en plus de IP68.

Un coach sportif et bien-être

Sous son capot élégant, la OnePlus Watch Lite est une alliée pour la santé. Elle propose une fonctionnalité de bilan bien-être en 60 secondes, capable de synthétiser la santé cardiaque, la qualité du sommeil et le niveau de stress en un instant.

La montre intègre plus de 100 modes d'entraînement, dont 12 modes sportifs professionnels (course à pied, tennis, badminton, corde à sauter, etc.). Les coureurs apprécieront particulièrement le GPS double bande (L1/L5) pour un tracé précis, ainsi que la détection automatique du seuil lactique pour optimiser les performances.

La OnePlus Watch Lite permet en outre de transmettre la fréquence cardiaque en temps réel à des équipements de gym compatibles.

Performance et autonomie

La OnePlus Watch Lite fonctionne avec un système d'exploitation en temps réel optimisé, et un chipset BES2800BP associé à 4 Go de mémoire. Avec une batterie de 339 mAh, l'autonomie promise est de jusqu'à 10 jours d'utilisation.

La charge rapide permet de récupérer environ 24 heures de fonctionnement en l'espace de 10 minutes, ce qui correspond à une utilisation quotidienne normale.

La montre connectée supporte par ailleurs le couplage simultané de deux téléphones sur plusieurs plateformes. Il est alors possible de la jumeler à deux smartphones Android en même temps, ou un appareil Android et un iPhone. Une manière de ne manquer aucune notification pour ceux qui jonglent entre deux smartphones.

Prix et disponibilité

La OnePlus Watch Lite est disponible au prix de 179 €, et actuellement à 159 € sur le site de OnePlus. Un positionnement tarifaire plus qu'intéressant avec les fonctionnalités qui sont d'actualité pour cette montre connectée.