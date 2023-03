Dimanche, une fusée LVM3 (Launch Vehicle Mark III) opérée par NewSpace India Limited a décollé depuis le centre spatial Satish-Dhawan de Sriharikota en Inde. Elle transportait 36 petits satellites de télécommunications OneWeb.

Il s'agissait d'un 18e lancement pour OneWeb et le troisième pour cette année 2023, après deux précédents lancements à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Auparavant, les lancements pour OneWeb se faisaient principalement avec une fusée russe Soyouz opérée par Arianespace. Le contexte de la guerre en Ukraine a changé la donne.

Avec désormais un total de 618 satellites en orbite pour sa constellation (contre 582 précédemment), OneWeb souligne l'étape la plus importante de son histoire.

Source image : OneWeb ; ISRO (Agence spatiale de l'Inde)

Le cap de 588 satellites est dépassé

" Nous atteignons le nombre de satellites nécessaires à une couverture mondiale. Depuis plusieurs années, nous sommes restés concentrés sur notre engagement de fournir des solutions de couverture aux clients et aux communautés qui en ont le plus besoin ", déclare Neil Masterson, le patron de OneWeb.

Pour l'accès à Internet depuis l'orbite basse, la constellation de OneWeb vise un total de 648 satellites de première génération et opérationnels à une orbite à 1 200 km d'altitude. Toutefois, OneWeb indique que 588 satellites permettent une couverture mondiale. Les satellites supplémentaires sont prévus pour la résilience et la redondance.

" D'ici la fin de l'année, OneWeb sera prêt à déployer une couverture mondiale, en améliorant ses solutions de connectivité existantes qui sont déjà opérationnelles dans les régions situées au nord de 50° de latitude, tout en mettant en ligne de nouvelles zones grâce à des partenariats de premier plan. "

Pas un concurrent de Starlink ?

Si OneWeb est souvent perçu comme un concurrent de Starlink de SpaceX, Neil Masterson tempère en affirmant (Bloomberg) que OneWeb cible les entreprises et les clients gouvernementaux. OneWeb est en tout cas la deuxième plus importante constellation en orbite basse, derrière Starlink et tandis qu'Amazon se prépare pour Kuiper.

Une opération de fusion entre l'opérateur français de satellites Eutelsat et OneWeb doit être finalisée dans le courant du deuxième ou du troisième trimestre 2023. Dans la foulée, la prochaine constellation Gen 2 de OneWeb commencera à être développée. De quoi peser au final face à Starlink…

Pour sa constellation de première génération, OneWeb communique sur des vitesses de téléchargement de jusqu'à 195 Mbit/s et une latence globale de 70 ms.