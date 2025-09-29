OneXPlayer dévoile le OneXFly Apex, une nouvelle console PC portable visant le sommet. Équipée du processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 et d'un système de refroidissement liquide inédit, elle promet une puissance de 120W. Ce concurrent direct du GPD Win 5 repousse les limites de la performance, mais aussi potentiellement du prix.

Une fiche technique qui vise les sommets

Au cœur de cette nouvelle console portable, on retrouve le même processeur que son rival direct, le très attendu Ryzen AI Max+ 395. Mais la comparaison s'arrête là. Le OneXFly Apex promet de déchaîner une puissance de 120W de puissance, bien au-delà des 75W annoncés pour le GPD Win 5.

Pour alimenter ce monstre, l'appareil embarque une batterie amovible de 85WHr, légèrement supérieure à celle de son concurrent. L'affichage n'est pas en reste, avec un écran de 8 pouces proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec prise en charge du VRR, promettant une fluidité exemplaire dans les jeux.

Le refroidissement liquide, vrai atout ou argument marketing ?

La promesse la plus intrigante du OneXFly Apex réside dans son système de "refroidissement liquide silencieux". Si les détails techniques restent flous, cette technologie serait la clé pour maintenir des performances stables à 120W. C'est une approche ambitieuse qui, si elle est bien exécutée, permettrait au processeur AMD d'exprimer son plein potentiel, là où le GPD Win 5 se contente d'un unique ventilateur.

La question reste de savoir s'il s'agit d'un véritable circuit à eau ou d'une chambre à vapeur sophistiquée, une technique déjà utilisée mais souvent qualifiée de "liquide" par le marketing.

Le défi sera de gérer la chaleur dans un châssis qui, sur les premières images, ne semble pas excessivement épais. S'agira-t-il véritablement de la première console portable avec refroidissement liquide au monde ?

La puissance a un prix : quel positionnement tarifaire ?

Cette débauche de performance a inévitablement un coût. Bien qu'aucun prix officiel n'ait été communiqué, il est difficile d'imaginer le OneXFly Apex être abordable.

En se basant sur le GPD Win 5, qui démarre à 1500 dollars, on peut s'attendre à une facture égalant ou dépassant ce montant, voire bien plus pour les configurations avec le plus de RAM.

Ce positionnement tarifaire place l'appareil en concurrence directe non plus avec des consoles comme la ROG Ally X, mais avec des PC portables gaming. Il s'adresse donc à un marché de niche, celui des joueurs nomades les plus exigeants pour qui la puissance prime sur le budget.

Reste désormais à connaître les deux inconnues majeures : le prix et la date de disponibilité. OneXPlayer a pour l'instant gardé le silence sur ces points cruciaux. Cette surenchère de puissance trouvera-t-elle son public, ou l'implacable réalité économique la cantonnera-t-elle à une catégorie à part ? L'avenir du jeu nomade haut de gamme se joue maintenant.