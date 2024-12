Devancé par Apple et ses puces Apple Mx, le groupe Qualcomm s'est lancé dans l'aventure des PC ARM avec les processeurs Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus et avec l'atout d'un partenariat avec Microsoft qui a permis d'adapter Windows sur ARM.

Ses solutions ont été le point de départ du marché des AI PC, ces ordinateurs dotés de coprocesseurs déiés pour l'intelligence artificielle, en s'offrant au passage quelques mois d'avance sur les solutions x86 d'Intel (Lunar Lake) et AMD (Ryzen AI 300).

Il reste à voir si cette première génération de puce Snapdragon X Elite permettra un ancrage durable sur le marché pour tailler des croupières à x86, toujours dominant mais dont les analystes sont toujours plus nombreux à prédire le déclin ou du moins la dilution de la présence.

Snapdragon X Elite Gen 2, premiers indices

Dès à présent, Qualcomm prépare la nouvelle génération de processeurs Snapdragon X Elite (Gen 2 ?) qui pourrait toutefois ne voir le jour qu'en 2026 et en passant par une troisième génération de coeurs Oryon (la deuxième génération est dans le processeur mobile Snapdragon 8 Elite).

Roland Quandt, du site WinFuture et bon dénicheur d'informations concernant les prochaines puces de Qualcomm, a déjà évoqué l'existence d'une plateforme Glymur préparant un processeur SC8480XP (après la référence SC8340XP actuelle) qui poursuivra l'effort pour développer une lignée de puces ARM pour PC portables (et peut-être ensuite PC fixes).

Le même Roland Quandt note un détail intéressant, repéré dans les bases de données d'import-export : Qualcomm testerait sa future puce Snapdragon X Elite Gen 2 avec un puissant système de refroidissement liquide provenant de Dynatron.

Le seul équipement au catalogue du fournisseur est un système de refroidissement pour processeurs Intel capable de gérer un TDP jusqu'à 205W. Or, le TDP du processeur Snapdragon X Elite n'est que de 80W.

Le mystère du refroidissement liquide pour Snapdragon

Même s'il reste possible que Dynatron ait conçu un système de refroidissement liquide spécifique pour Qualcomm, la présence d'un tel dispositif interroge. Qualcomm veut-il seulement tester son prototype de processeur ARM jusqu'à ses limites ou bien prépare-t-il une version qui pourrait supporter un TDP bien plus élevé en vue d'une intégration dans un PC de bureau ?

Qualcomm ne cache pas son ambition de pouvoir proposer un jour ses processeurs ARM dans tous les types d'ordinateurs, de l'ultraportable à la consommation d'énergie maîtrisée au PC fixe moins contraînt par les limitations thermiques...de la même manière que la stratégie Apple Silicon couvre tous les produits d'Apple, de l'iPhone au Mac Pro.

Le groupe de San Diego a par ailleurs tout intérêt à diversifier son offre alors que plusieurs acteurs comme Nvidia, MediaTek et AMD pourraient assez rapidement investir le segment des processeurs ARM pour PC portables. Affaire à suivre.