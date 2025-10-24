OpenAI fait l'acquisition de Software Applications Incorporated qui est à l'origine de Sky, une interface fonctionnant en langage naturel sur les ordinateurs Mac d'Apple. L'opération, dont les termes financiers n'ont pas été divulgués, voit l'intégralité de l'équipe de 12 personnes rejoindre OpenAI.

Une expérience IA sur Mac avec Sky

Sky se présente comme une expérience IA qui flotte sur le bureau de l'utilisateur. Elle est conçue pour comprendre ce qui est affiché à l'écran et prendre des initiatives directement dans les applications, que ce soit pour écrire, planifier, coder ou gérer des tâches.

" Nous avons toujours voulu que les ordinateurs soient plus puissants, personnalisables et intuitifs. Grâce aux grands modèles de langage, nous pouvons enfin assembler toutes les pièces du puzzle. C’est pourquoi nous avons créé Sky ", déclare Ari Weinstein, cofondateur et patron de Software Applications Incorporated.

Responsable de ChatGPT chez OpenAI, Nick Turley écrit que " l'intégration profonde de Sky avec le Mac accélère notre vision d'intégrer l'IA directement dans les outils que les gens utilisent tous les jours. "

Une expertise de l'écosystème Apple pour OpenAI

L'équipe derrière Sky n'en est pas à son premier coup d'éclat. Les cofondateurs, Ari Weinstein et Conrad Kramer, sont les créateurs de l'application Workflow, rachetée par Apple et devenue la technologie au cœur de ses Raccourcis.

Après plusieurs années chez Apple, ils ont fondé Software Applications en 2023. Ils ont été rejoints par Kim Beverett, une ancienne responsable produit chez Apple ayant travaillé sur des projets comme Safari, Messages ou encore FaceTime.

Apple risque de tiquer

Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie plus large pour OpenAI, qui cherche à rendre son IA omniprésente. En intégrant une technologie aussi avancée sur Mac, OpenAI prend peut-être une longueur d'avance... sur Apple.