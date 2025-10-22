Comme attendu, OpenAI entre dans l'arène très disputée des navigateurs web. L'entreprise derrière ChatGPT lance ChatGPT Atlas, un nouveau navigateur centré sur l'IA, conçu pour " repenser ce que signifie utiliser le Web ".

Disponible sur macOS pour la plupart des utilisateurs de ChatGPT (Free, Plus, Pro, Go) et en bêta pour les entreprises, Atlas vise à intégrer l'assistant IA directement dans le flux de travail de l'utilisateur.

Fini les copier-coller incessants vers une application ou un onglet ChatGPT. ChatGPT Atlas permet à ChatGPT de comprendre le contexte de la page consultée, d'offrir une aide à la rédaction en ligne et de résumer du contenu via une barre latérale dédiée.

ChatGPT Atlas a de la mémoire

ChatGPT Atlas n'est pas un simple navigateur avec un plugin. Il est basé sur Chromium et repense l'interaction. La fonctionnalité la plus mise en avant est la mémoire du navigateur.

Quand elle est activée, elle permet à ChatGPT de se souvenir des détails clés des sites visités pour améliorer les réponses futures et faire des suggestions, comme créer une liste de tâches à partir d'une activité récente. OpenAI insiste sur le contrôle de l'utilisateur avec des mémoires facultatives, privées, et pouvant être consultées ou supprimées à tout moment dans les paramètres.

Par défaut, OpenAI n'entraîne pas ses modèles sur le contenu de navigation, sauf si l'utilisateur active explicitement une option pour inclure la navigation web au niveau des contrôles de données.

Le navigateur intègre aussi une page de nouvel onglet intelligente, des recherches dites plus intelligentes (triées par texte, images, vidéos) et la possibilité d'importer facilement marque-pages et mots de passe depuis un autre navigateur.

Un mode agent pour automatiser la navigation

L'innovation la plus significative, bien qu'encore en avant-première pour les utilisateurs payants de ChatGPT (Plus, Pro, Business), est le mode agent. Il permet à ChatGPT de prendre des mesures concrètes pour l'utilisateur.

" L'agent ChatGPT se charge d’interagir avec les sites et d’effectuer les actions demandées en votre nom. Confiez-lui de vraies missions, comme la recherche et la réservation de séjours. " Grâce au mode agent, ChatGPT Atlas peut prendre une recette, trouver une épicerie, ajouter les ingrédients à un panier et préparer la commande.

Pour des raisons de sécurité, OpenAI précise que l'agent ne peut ni exécuter de code, ni télécharger de fichiers, ni accéder au système de fichiers de l'ordinateur. Il est conçu pour faire une pause sur les sites sensibles (comme les banques) et peut être interrompu à tout moment.

Tailler des croupières à Google Chrome

Le lancement de ChatGPT Atlas s'inscrit dans une guerre des navigateurs IA. Pour Chrome, Google a déjà commencé à intégrer l'IA Gemini dans son navigateur, tandis que Perplexity a lancé son navigateur Comet en tant que moteur de réponse. Il y a aussi l'initiative de Microsoft avec Edge et Copilot, parmi d'autres.

Avec ChatGPT Atlas, OpenAI a bel et bien l'ambition de défier Google Chrome qui est actuellement le navigateur web le plus utilisé au monde. Si ChatGPT Atlas est pour l'instant limité à macOS, OpenAI précise que des versions pour Windows, iOS et Android arrivent bientôt.