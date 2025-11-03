Ce partenariat stratégique entre OpenAI et AWS marque un tournant. Historiquement lié à Microsoft, OpenAI brise de fait l'exclusivité avec la plateforme Azure du groupe de Redmond.

Même si OpenAI a réaffirmé son engagement envers Azure, avec 250 milliards de dollars d'achats prévus, l'accord de 38 milliards de dollars avec AWS, le leader du marché du cloud, peut être interprété comme une nouvelle ère d'indépendance pour l'entreprise de Sam Altman.

Dans la course à l'AGI

La course à l'intelligence artificielle générale (AGI), l'objectif ultime d'OpenAI, exige une puissance de calcul colossale. Le partenariat avec AWS donne à OpenAI un accès à une infrastructure de classe mondiale.

L'accord prévoit un déploiement complet des capacités avant la fin 2026, voire une extension par la suite, incluant des centaines de milliers de GPU Nvidia de pointe (GB200 et GB300) organisés en clusters UltraServers d'Amazon EC2.

Pour Amazon, il n'y a pas qu'Antropic

Pour AWS, ce contrat est une victoire significative, malgré son investissement massif dans Anthropic, le principal concurrent d'OpenAI. Le contrat de 38 milliards de dollars démontre l'attractivité de son infrastructure.

" L'étendue et la disponibilité immédiate de calcul optimisé démontrent pourquoi AWS est particulièrement bien positionné pour soutenir les vastes charges de travail d'IA d'OpenAI ", déclare le patron d'AWS.

Pour Matt Garman, l'infrastructure d'AWS servira de " colonne vertébrale " aux ambitions d'OpenAI en matière d'IA.

Une diversification avant une introduction en Bourse ?

Cette frénésie d'accords, qui s'ajoute aux 1 400 milliards de dollars d'engagements déjà mentionnés par Sam Altman, soulève des questions sur la viabilité financière d'OpenAI.

Néanmoins, la diversification des fournisseurs de cloud est aussi interprétée comme une étape vers la maturité opérationnelle.

Cette stratégie, couplée à une restructuration d'entreprise récente, s'aligne sur les déclarations de Sam Altman et de la directrice financière Sarah Friar. Tous deux ont indiqué qu'une introduction en Bourse la voie la plus probable pour répondre aux besoins de capitaux d'OpenAI.