Alors que la concurrence est de plus en plus féroce dans le domaine des outils d'IA générative, OpenAI peut se prévaloir d'un nombre d'utilisateurs qui continue de croître rapidement. Directeur de l'exploitation de l'entreprise américaine, Brad Lightcap indique à CNBC qu'OpenAI - à savoir ChatGPT - compte désormais 400 millions d'utilisateurs par semaine.

Le précédent pointage d'OpenAI datait de décembre dernier. Patron et cofondateur d'OpenAI, Sam Altman avait alors dévoilé 300 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires dans le monde sur ChatGPT uniquement.

Le chiffre de 300 millions était encore d'actualité il y a quelques jours, à l'occasion du Sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris. En septembre, OpenAI avait annoncé que plus de 200 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine, alors qu'elles étaient 100 millions en novembre 2023.

Par le « bouche-à-oreille » pour ChatGPT

Le nouveau chiffre de 400 millions n'est pas détaillé. Le dirigeant d'OpenAI n'évoque pas la ventilation entre les utilisateurs gratuits et les utilisateurs payants de ChatGPT Plus, voire ChatGPT Pro.

Brad Lightcap souligne une progression naturelle à mesure que ChatGPT devient plus utile et familier à davantage de personnes. « Les gens en entendent parler par le bouche-à-oreille. Ils en voient l'utilité. Ils voient leurs amis l'utiliser ».

Côté B2B, OpenAI revendique plus de 2 millions d'utilisateurs avec ses forfaits payants pour les entreprises, tandis que le trafic pour ses API a doublé au cours des six derniers mois et a quintuplé avec la sortie du modèle de raisonnement o3 (o3-mini).

Pour la confiance des investisseurs

L'émergence de l'entreprise chinoise DeepSeek avait bousculé OpenAI et d'autres acteurs américains de l'IA. OpenAI cherche aussi à rassurer les investisseurs, d'autant plus dans un contexte de transformation de l'entreprise.

Rappelons qu'après l'offre hostile de rachat à 97,4 milliards de dollars portée par un consortium sous la houlette d'Elon Musk, le conseil d'administration d'OpenAI a fait savoir que la start-up n'est pas à vendre.