Dans le cadre de l'utilisation de ses produits, OpenAI annonce le lancement de la résidence des données en Europe. Pour leurs activités et la création de nouvelles solutions avec l'IA, il s'agit d'aider les entreprises opérant en Europe à « répondre aux exigences en matière de souveraineté des données ».

Le but est de permettre le stockage et le traitement de données des utilisateurs dans des serveurs situés en Europe et de s'accommoder de la réglementation européenne en vigueur, comme le fameux règlement général sur la protection des données et d'autres dispositions locales.

Cette possibilité concerne les clients de l'API d'OpenAI, ainsi que les clients des forfaits ChatGPT Enterprise et ChatGPT Edu.

Pas pour les projets déjà existants

Au sujet de la plateforme API et avec de nouveaux projets, OpenAI souligne des endpoints éligibles avec des requêtes traitées en Europe, sans les données au repos sur les serveurs pour les requêtes et les réponses des modèles. Une liste des endpoints et des modèles pris en charge est détaillée dans une FAQ.

Pour les forfaits ChatGPT Enterprise et ChatGPT Edu, la résidence des données en Europe s'applique aux nouveaux espaces de travail et touche le stockage au repos. OpenAI souligne en particulier les conversations avec ChatGPT et les GPT personnalisés dans l'espace de travail.

Il est précisé que certaines catégories de données peuvent être stockées en dehors de l'Europe : métadonnées des espaces de travail (nom, informations de facturation, connexion des utilisateurs), données de services tiers comme la recherche web, données nécessaires au fonctionnement du service.

Opération séduction pour OpenAI

L'initiative d'OpenAI montre son intérêt pour l'Europe, après y avoir implanté des bureaux, et notamment à Paris. Elle devrait en outre faciliter sa participation à des projets dans le secteur public en Europe.

« Nous sommes impatients de collaborer avec davantage d'organisations à travers l'Europe et le monde sur leurs initiatives d'IA, tout en maintenant les normes les plus élevées de sécurité, de confidentialité et de conformité », écrit OpenAI.