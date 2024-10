Après San Francisco, Londres, Dublin et Tokyo, OpenAI annonce l'ouverture de nouveaux bureaux à New York, Seattle et Singapour, ainsi qu'à Bruxelles et Paris.

" La France est mondialement reconnue pour son innovation et son leadership en technologie et en IA. Nous sommes ravis d'ouvrir un bureau à Paris plus tard cette année et de faire partie de son écosystème dynamique. Avec une équipe sur place, nous pourrons collaborer étroitement avec les entreprises, institutions et développeurs français pour les aider à tirer pleinement parti des avantages de l'IA. "

Il ne faut pas s'y tromper, si la France est brossée dans le sens du poil, la teneur des propos du cofondateur et patron d'OpenAI Sam Altman est par exemple à peu près la même concernant l'implantation à Singapour.

Un aspect commercial à Paris, mais pas uniquement

L'arrivée parisienne de la start-up américaine d'IA générative est largement saluée par la nouvelle secrétaire d'État en charge de l'Intelligence artificielle et du Numérique. " Ce choix reflète le dynamisme croissant de notre écosystème français d'intelligence artificielle, que nous voulons positionner comme un des leaders mondiaux ", déclare Clara Chappaz.

Avec l'ouverture à venir de ses nouveaux bureaux, OpenAI aiguille vers ses offres d'emploi. Pour le moment, il n'y a aucune proposition concernant Paris. Les postes parisiens à pouvoir seront dans le domaine de la recherche, du développement commercial, du marketing et de la communication. L'accent commercial sera ainsi particulièrement prononcé.

À Paris, OpenAI côtoiera notamment la start-up française Mistral AI qui a officiellement dévoilé Pixtral 12B le mois dernier. Il s'agit du tout premier modèle d'IA multimodal de Mistral AI qui accusait un retard en la matière par rapport à OpenAI et d'autres.

Après une levée de fonds record

Derrière le phénomène ChatGPT en tant qu'interface principale de ses modèles d'IA (250 millions d'utilisateurs hebdomadaires), OpenAI vient de boucler une grosse levée de fonds de 6,6 milliards de dollars. À la suite, sa valorisation a atteint 157 milliards de dollars.

" Ce nouveau financement nous permettra de renforcer notre leadership dans la recherche de pointe en IA, d'augmenter notre capacité de calcul et de continuer à créer des outils qui aident les gens à résoudre des problèmes difficiles ", avait indiqué OpenAI.