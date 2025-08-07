OpenAI a annoncé un accord avec le gouvernement des États-Unis pour fournir un accès quasi illimité à son offre de services pour les entreprises.

Ayant récemment lancé son offre « OpenAI for Governement », OpenAI met à disposition sa solution ChatGPT Enterprise à l'ensemble du personnel de l'administration Trump pour un dollar symbolique toute l'année prochaine.

Un accord qui change la donne

L'offre est plus qu'un simple accès au chatbot IA. Le partenariat, piloté par la General Services Administration (GSA), qui est la centrale d'achat du gouvernement américain, est une véritable offensive de charme.

Chaque agence fédérale participante bénéficiera non seulement des modèles d'IA les plus avancés d'OpenAI, mais aussi, pendant une période additionnelle de 60 jours, d'un usage illimité de fonctionnalités avancées comme le « Deep Research » et le « Advanced Voice Mode ».

Pour accompagner ce déploiement massif, OpenAI a prévu un arsenal complet de formation via son « OpenAI Academy » et des plateformes d'apprentissage sur mesure, avec l'appui de partenaires. L'objectif affiché est de permettre aux fonctionnaires de gagner du temps sur les tâches administratives pour mieux servir les citoyens.

La sécurité, un enjeu au cœur des débats

Déployer une IA à si grande échelle au sein de l'appareil d'État soulève inévitablement des questions de sécurité. La protection des informations sensibles est une priorité absolue pour les agences fédérales.

OpenAI assure que la version Enterprise de ChatGPT garantit que les données des utilisateurs, qu'il s'agisse des requêtes ou des réponses générées, ne sont pas utilisées pour entraîner ou améliorer ses modèles.

Afin de renforcer cette confiance, la GSA a officiellement délivré une autorisation d'utilisation pour la solution. « Le gouvernement adopte une approche prudente de l'IA, axée sur la sécurité. Cela garantit que les informations sensibles restent protégées tout en permettant aux agences de bénéficier des gains d'efficacité apportés par l'IA », a déclaré un porte-parole de la GSA (TechCrunch).

Une stratégie agressive pour écraser la concurrence

Avec cette offre à 1 dollar, OpenAI ne fait pas seulement un cadeau au gouvernement américain. Il s'agit d'un coup de maître stratégique pour court-circuiter ses rivaux directs, notamment Google et Anthropic, qui ont également été ajoutés à la liste des fournisseurs d'IA approuvés par la GSA.

En bradant son service, OpenAI s'assure une place de choix et une adoption massive, créant une dépendance difficile à déloger. La GSA a même encouragé publiquement « les autres entreprises technologiques américaines spécialisées dans l'IA à suivre l'exemple d'OpenAI ».

CNBC note que cette manœuvre s'ajoute aux efforts récents d'OpenAI pour renforcer ses liens avec Washington, avec l'ouverture prochaine d'un bureau dans la capitale et un contrat déjà signé avec le Pentagone pouvant atteindre 200 millions de dollars.