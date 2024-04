Avec le robot conversationnel ChatGPT, OpenAI a bousculé l'univers de l'IA et donné un aperçu des services (et des dérives) que pourrait rendre l'intelligence artificielle une fois largement déployée.

Le point de départ a été plutôt grand public ou à des fins expérimentales mais la firme a rapidement lancé ChatGPT Enterprise en 2023 pour intéresser également le monde professionnel et tenter de monétiser son intelligence artificielle.

Plus sécurisée et attentive à ne pas laisser fuiter les données qu'elle ingère, cette variante veut démontrer qu'elle peut être déployée en milieu professionnel de façon fiable et apporter la puissance de l'IA dans les process des entreprises.

ChatGPT Enterprise, la voie de la monétisation ?

L'agence Reuters rapporte que Sam Altman a récemment réuni les responsables de nombreuses grandes entreprises du classement Fortune 500 à l'occasion de plusieurs événements pour vanter les mérites de ChatGPT Enterprise et emporter leur adhésion.

Ce faisant, OpenAI risque d'entrer en collision directe avec les produits et les services IA proposés aux entreprises par Microsoft, qui est par ailleurs son principal soutien financier en ayant investi des milliards de dollars et qui utilise les technologies d'OpenAI pour animer ses propres offres.

Reuters indique que plus de 100 personnes ont été réunies à chaque fois lors de trois réunions aux Etats-Unis et à Londres pour discuter de l'intérêt de ChatGPT Enterprise.

OpenAI y a fait quelques promesses comme celles de ne pas utiliser les données entrées dans cette version pour entraîner le modèle de langage GPT, contrairement à la version grand public...exploitée par plus de 90% des entreprises Fortune 500.

A la question de savoir pourquoi les entreprises devraient se tourner vers ChatGPT Enterprise plutôt que vers les offres Microsoft 365 Copilot, Sam Altman a répondu que cela leur donnerait un accès direct aux équipes d'OpenAI avec la possibilité d'accéder aux dernières avancées des modèles de langage et à des capacités de personnalisation pour leurs propres besoins.

Collision des offres d'IA professionnelles

Pas sûr que Microsoft apprécie l'initiative même si la question de la monétisation de l'IA générative reste une préoccupation importante pour le modèle économique. Reuters indique ainsi qu'OpenAI compte désormais 600 000 utilisateurs de la version professionnelle de ChatGPT, contre 150 000 en janvier dernier.

OpenAI tente également de vendre Sora, son IA génératice de vidéos à partir de prompts, aux studios hollywoodiens mais ces derniers restent inquiets de l'origine des données utilisées pour entraîner l'intelligence artificielle et de sa capacité à respecter la propriété intellectuelle.

Le sujet est sensible alors qu'il apparaît que la plupart des IA ont été entraînée à partir de données captées sur Internet sans se soucier de cette question de droit d'auteur et de reprise de contenus protégés.