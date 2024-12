Pour ChatGPT, un nouveau forfait est introduit par OpenAI. Baptisé ChatGPT Pro, il est proposé au prix de 200 dollars par mois. Dix fois plus cher que l'abonnement ChatGPT Plus, il en reprend toutes les fonctionnalités.

Les différences se jouent au niveau d'un accès illimité à l'enthousiasmant mode vocal avancé, ainsi qu'aux modèles GTP-4o et o1 (et o1-mini). Ce dernier abandonne par ailleurs son statut de preview. Si o1 n'est pas l'apanage de ChatGPT Pro, c'est par contre le cas d'un mode o1 pro.

Le propos du mode o1 pro est de s'appuyer sur davantage de puissance de calcul afin de fournir la meilleure réponse possible aux problèmes les plus complexes. Par rapport à o1, o1 pro est plus performant sur les benchmarks difficiles en mathématiques, en sciences et en codage.

Pour un petit pourcentage d'utilisateurs de ChatGPT

En comparaison à o1-preview, OpenAI souligne que o1 est plus concis dans sa réflexion, ce qui se traduit par des temps de réponses plus rapides. En outre, les erreurs majeures sur les questions difficiles du monde réel ont été réduites de 34 %.

Pour o1 pro, OpenAI met notamment en avant les résultats à des compétitions dans ses domaines de prédilection. L'amélioration de la fiabilité (bonne réponse dans quatre tentatives sur quatre ci-dessous) est l'une de ses forces vis-à-vis de o1.

" Un petit pourcentage d'utilisateurs veulent utiliser ChatGPT à outrance et atteindre des limites de taux, et veulent payer plus pour plus d'intelligence sur des problèmes vraiment difficiles. Le forfait à 200 $ par mois est bon pour eux ! " , indique Sam Altman, le patron d'OpenAI.

La quête de revenus pour OpenAI

Avec plus de 300 millions d'utilisateurs actifs par semaine, dont environ 10 millions d'abonnés payants, ChatGPT est actuellement la principale source de revenus pour OpenAI qui est en cours de transformation vers une société à but lucratif à part entière.

D'après le New York Times, les ventes d'OpenAI devraient atteindre 3,7 milliards de dollars en 2024, puis un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars en 2025. Néanmoins, la perte avoisinerait 5 milliards de dollars cette année. Le coût serait particulièrement élevé pour ChatGPT.

À l'avenir, il faudra surveiller l'évolution du tarif de ChatGPT Plus, d'autant que ChatGPT Pro s'adresse à un public assez restreint. La publicité dans ChatGPT est également une possibilité pour l'évolution du modèle économique.