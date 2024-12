ChatGPT avec de la publicité ? En pleine transformation pour devenir une entreprise à but lucratif à part entière au plus grand " désarroi " d'Elon Musk, OpenAI cherche à diversifier ses sources de revenus.

Selon le Financial Times, OpenAI se penche sur des projets visant à introduire la publicité dans ses produits d'IA. Directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar déclare dans une interview que la start-up d'IA envisage un modèle publicitaire, mais " le moment et l'endroit " de l'intégration des publicités n'ont pas encore fait l'objet d'une réflexion.

Beaucoup de prudence et manifestement quelques regrets d'avoir tenu des propos susceptibles d'être mal interprétés.

Sam Altman déteste les publicités

Après l'entretien au Financial Times, Sarah Friar a précisé : " Notre activité actuelle connaît une croissance rapide et nous voyons des opportunités significatives dans notre modèle d'entreprise existant. Bien que nous soyons ouverts à l'exploration d'autres sources de revenus à l'avenir, nous n'avons pas de projet actif de publicité. "

Cofondateur et patron d'OpenAI, Sam Altman avait participé en mai dernier à une rencontre organisée par l'université d'Harvard. Interrogé sur d'autres stratégies de monétisation que le modèle de l'abonnement payant pour OpenAI, il avait souligné qu'à titre personnel : " je déteste les publicités. "

Pour autant, Sam Altman avait ajouté : " Je ne suis pas totalement contre les publicités. Je ne dis pas qu'OpenAI n'envisagera jamais les publicités, mais je ne les aime pas en général. […] La combinaison publicités-IA est particulièrement perturbante pour moi. "

Éviter l'envol du tarif de ChatGPT Plus (et autres) ?

D'après le Financial Times, OpenAI a débauché des spécialistes de la publicité chez Meta et Google… encore un autre indice que le sujet occupe l'esprit des dirigeants.

Pour 2024, les ventes d'OpenAI devraient atteindre 3,7 milliards de dollars, puis un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars en 2025 (The New York Times). Néanmoins, la perte avoisinerait 5 milliards de dollars cette année, notamment à cause du coûteux entraînement des grands modèles de langage.

Le prix de l'abonnement payant ChatGPT pourrait ainsi grimper en flèche au fil des années, sauf si l'option d'un modèle publicitaire parvient à faire son chemin.