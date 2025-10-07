Cinq mois après son lancement en préversion, l'agent de codage Codex d'OpenAI est officiellement disponible pour tous. Désormais porté par le modèle GPT-5-Codex, l'outil a vu son usage quotidien décupler depuis début août, servant plus de 40 000 milliards de tokens en seulement trois semaines.

OpenAI souligne une adoption par des entreprises comme Cisco et Rakuten, et affirme que tous ses ingénieurs l'utilisent, fusionnant 70 % de " pull requests " en plus chaque semaine.

Une intégration de Codex à Slack

Avec la disponibilité générale, une nouveauté est l'intégration de Codex à Slack. Les développeurs peuvent ainsi déléguer des tâches ou poser des questions directement via un canal en mentionnant @Codex. L'IA analyse le contexte de la conversation pour exécuter la demande dans le cloud.

OpenAI lance également un SDK Codex, permettant d'intégrer l'agent " dans vos propres workflows, outils et applications avec seulement quelques lignes de code ". Ce kit, d'abord disponible en TypeScript, promet des résultats plus rapides et précis.

En exemple de cas d'usage, OpenAI indique qu'Instacart intègre le SDK Codex à sa plateforme d'agents pour automatiser le nettoyage du code.

Qui peut accéder à ces nouveautés ?

L'intégration Slack et le SDK Codex sont disponibles dès aujourd'hui pour les abonnés ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise.

De nouvelles fonctionnalités d'administration, qui offrent notamment plus de contrôle, seront disponibles dans le cadre des offres Business, Edu et Enterprise.

OpenAI précise par ailleurs qu'à partir du 20 octobre, les tâches effectuées via Codex cloud seront décomptées de l'usage alloué à chaque forfait.