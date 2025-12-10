Le créateur de ChatGPT mise sur l'expérience de Denise Dresser pour transformer sa croissance en une structure commerciale solide et durable. Un profil pour structurer l'offre d'OpenAI à destination des professionnels via un poste de Chief Revenue Officer.

Quel est le profil de cette nouvelle recrue stratégique ?

Denise Dresser est une figure reconnue pour sa capacité à faire évoluer des plateformes technologiques complexes au sein de grandes organisations.

Elle a notamment mené Slack à travers son intégration avec Salesforce après l'acquisition à plus de 27 milliards de dollars, une période durant laquelle elle a supervisé l'introduction de nombreuses fonctionnalités d'IA dans l'outil de messagerie.

" J'ai passé ma carrière à aider à mettre à l'échelle des plateformes de référence, et je suis impatiente d'apporter cette expérience à OpenAI alors qu'il entre dans sa prochaine phase de transformation d'entreprise ", déclare Denise Dresser.

Pourquoi ce recrutement est-il si crucial pour OpenAI ?

Malgré sa croissance fulgurante, OpenAI fait face à une pression immense. La société a indiqué être en voie d'atteindre un revenu annualisé de plus de 20 milliards de dollars cette année, avec des ambitions atteignant des centaines de milliards d'ici 2030.

Cependant, ces objectifs ambitieux s'accompagnent d'engagements d'infrastructure colossaux qui soulèvent des questions sur la viabilité de son modèle économique.

Avec plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires pour ChatGPT et plus d'un million de clients professionnels, le défi est de convertir cette adoption massive en revenus pérennes.

OpenAI a enclenché la machine à communication

OpenAI veut mettre ses outils d'IA " entre les mains de millions de travailleurs " et vient de publier un rapport sur l'adoption de l'IA en entreprise.

D'après ce rapport et une étude associée, 75 % des travailleurs estiment que l'IA a amélioré la vitesse ou la qualité de leur travail, leur faisant économiser entre 40 et 60 minutes par jour en moyenne.