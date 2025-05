C'est la stupeur. À l'origine de ChatGPT, l'entreprise d'intelligence artificielle OpenAI abandonne son projet de devenir une société à but lucratif à part entière. Elle continuera ainsi d'être contrôlée par le conseil d'administration de son organe à but non lucratif.

« OpenAI n'est pas une entreprise normale et ne le sera jamais », écrit Sam Altman. Dans un message adressé aux employés, le cofondateur et patron d'OpenAI ajoute : « Nous avons décidé de rester une société à but non lucratif après avoir écouté des représentants de la société civile et discuté avec les bureaux des procureurs généraux de Californie et du Delaware. »

Le modèle hybride d'OpenAI va toutefois évoluer. Sa filiale à but lucratif plafonné deviendra une Public Benefit Corporation. Cette société d'intérêt public sera ainsi supervisée par l'organisme à but non lucratif qui en sera un actionnaire important.

OpenAI était dans l'impasse ?

« Nous pensons que cela nous permet de continuer à progresser rapidement et en toute sécurité, et de mettre une IA de qualité entre les mains de tous. La création d'une intelligence artificielle générale est notre pierre apportée à l'édifice du progrès humain. Nous avons hâte de voir quelles pierres vous ajouterez ensuite. »

Le retour aux fondamentaux non lucratifs sonne comme une réponse directe aux critiques et aux inquiétudes exprimées d'une trahison de la mission initiale d'OpenAI, avec une IA guidée par les seuls profits et leur maximisation.

Les investisseurs pourraient cependant ne pas apprécier le renoncement d'OpenAI. Après un premier versement de 10 milliards de dollars, SoftBank avait conditionné un deuxième versement de jusqu'à 30 milliards de dollars à la réalisation par OpenAI de son changement de statut pour une société à but lucratif. À défaut, ce sera 10 milliards de dollars.

L'astuce de la société d'intérêt public

À The Verge, un porte-parole d'OpenAI explique qu'avec la création d'une Public Benefit Corporation, les investisseurs et les employés détiendront des actions ordinaires sans plafond sur leur potentiel d'appréciation. L'objectif serait justement de faciliter les futures levées de fonds d'OpenAI.

« Les milliards de dollars levés lors des deux derniers tours de table dépendaient de la suppression réussie de cette limite sur les rendements des investisseurs. »

Avec une PBC, OpenAI devra concilier les intérêts des actionnaires, ceux des parties prenantes et l'intérêt général dans ses décisions. Sachant que l'organisation à but non lucratif sera donc un actionnaire important.