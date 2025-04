OpenAI officialise un nouveau financement de 40 milliards de dollars sous la houlette de SoftBank. Il valorise la start-up d'IA générative derrière ChatGPT à 300 milliards de dollars.

« Cela nous permet de repousser encore plus loin les frontières de la recherche en IA, de faire évoluer notre infrastructure informatique et de fournir des outils de plus en plus puissants aux 500 millions de personnes qui utilisent ChatGPT chaque semaine », écrit OpenAI.

40 ou 20 milliards de dollars

SoftBank détaille qu'un premier versement de 10 milliards de dollars est prévu dans le courant de ce mois d'avril. Un deuxième versement de jusqu'à 30 milliards de dollars dépend par contre de la réalisation par OpenAI de son changement de statut pour une société à but lucratif.

Si d'ici fin 2025 ou début 2026, les conditions ne sont pas remplies, SoftBank indique que le deuxième versement sera de 10 milliards de dollars.

Avec des co-investisseurs

Au mieux pour OpenAI, le montant effectif de l'investissement de SoftBank devrait atteindre 30 milliards de dollars. Pour le reste, d'autres investisseurs seraient Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital et Thrive Capital.

« Nous sommes ravis de collaborer avec le groupe SoftBank. […] Leur soutien nous permettra de continuer à développer des systèmes d'IA qui stimulent la découverte scientifique, permettent un enseignement personnalisé, améliorent la créativité humaine et ouvrent la voie à une IA générale bénéfique pour toute l'humanité », déclare OpenAI.

Historique pour OpenAI

Selon CNBC, la levée de fonds d'OpenAI est la plus importante jamais enregistrée pour une société non cotée dans le secteur technologique.

L'annonce du financement intervient quelques mois après celle du projet d'infrastructure IA Stargate aux États-Unis. À jusqu'à 500 milliards de dollars d'ici 2029, il est porté par OpenAI, SoftBank, Oracle et MGX.