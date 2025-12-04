La fondation OpenAI dévoile la première vague de subventions de son fonds People-First AI, allouant un total de 40,5 millions de dollars à 208 organisations à but non lucratif réparties sur tout le territoire américain.

Cette initiative, qui fait suite à une restructuration de l'entreprise et à un engagement de réinvestir dans l'intérêt public, doit soutenir des projets qui renforcent les communautés et élargissent les opportunités offertes par l'IA.

Quelles organisations ont été sélectionnées ?

Le processus de sélection a attiré près de 3 000 candidatures. La sélection finale, menée par des experts indépendants, a privilégié des entités " axées sur leur mission, centrées sur la communauté et prêtes à agir ".

Beaucoup de lauréats n'ont que peu ou pas d'expérience avec l'IA, ce qui correspond à l'objectif du fonds de soutenir des acteurs sur le terrain.

Les bénéficiaires sont très variés, incluant des programmes de formation pour les jeunes, des associations de soutien aux vétérans ou encore des organisations de journalistes autochtones .

Les objectifs de ce financement

Les subventions, pour des candidats dont le budget annuel ne devait pas dépasser 10 millions de dollars, sont non restreintes. Toutefois, OpenAI a orienté l'appel à projets autour de trois axes : l'alphabétisation à l'IA, l'innovation communautaire et les opportunités économiques pour préparer aux métiers de demain.

" Le fonds People-First AI reflète notre engagement à soutenir un large éventail d'organisations qui font progresser le travail qui renforce les communautés et élargit les opportunités ", déclare Bret Taylor, le président du conseil d'administration de la fondation OpenAI.

D'autres dons à venir

La première enveloppe de 40,5 millions de dollars n'est qu'un début. Une seconde vague de subventions de 9,5 millions de dollars sera annoncée prochainement pour soutenir des organisations déjà avancées dans l'utilisation de l'IA, notamment dans le secteur de la santé.

La fondation OpenAI détient une participation dans la branche commerciale d'environ 130 milliards de dollars.