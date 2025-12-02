Révélé par plusieurs médias américains, un mémo interne met en lumière l'urgence qui règne chez OpenAI. Le patron Sam Altman a déclaré un " code rouge ", une mobilisation générale des équipes pour améliorer l'expérience utilisateur de ChatGPT.

Des projets en pause pour sauver ChatGPT

La directive de Sam Altman pose comme priorité absolue de renforcer le cœur de ChatGPT. Pour y parvenir, plusieurs initiatives sont mises en pause. Le mémo mentionne le report des projets liés à l'intégration de la publicité, au développement d'agents IA pour le shopping et la santé, ainsi qu'au lancement de Pulse.

L'objectif est de se concentrer sur des améliorations fondamentales, notamment la vitesse et la fiabilité du chatbot, une meilleure personnalisation pour les utilisateurs, et sa capacité à répondre à un éventail de questions plus large.

Pour accélérer le processus, Sam Altman a encouragé les transferts temporaires d'équipes et mis en place un appel quotidien dédié au suivi des progrès. Nick Turley, responsable de ChatGPT, a confirmé sur X que le but est de rendre le chatbot " encore plus intuitif et personnel ".

Pourquoi cette soudaine urgence chez OpenAI ?

Ce " code rouge " n'est pas une surprise, mais la conséquence directe des succès récents des concurrents. Google est la préoccupation principale depuis le lancement de son dernier modèle, Gemini 3, qui a marqué un tournant en surpassant les modèles d'OpenAI sur plusieurs tests de référence de l'industrie. La base d'utilisateurs de l'IA de Google est également en pleine croissance, passant de 450 millions à 650 millions d'utilisateurs actifs mensuels en quelques mois.

Dans le même temps, Anthropic représente aussi une menace sérieuse, gagnant en popularité auprès des entreprises. Cette situation met OpenAI sous une pression financière considérable. L'entreprise, qui n'est pas rentable, dépend d'investissements massifs pour financer ses centres de données et sa recherche, la plaçant dans une position délicate face à des géants comme Google qui financent leurs projets avec leurs propres revenus.

Comment OpenAI compte-t-il regagner son avance ?

Malgré cette posture défensive, OpenAI n'a pas dit son dernier mot. Dans son mémo, Sam Altman a tenu à rassurer ses équipes en affirmant qu'un nouveau modèle de raisonnement serait déjà en avance sur le dernier Gemini de Google. L'entreprise s'appuie toujours sur une base d'utilisateurs massive, avec plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, un atout majeur.