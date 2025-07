OpenAI s'apprête à frapper fort dans le courant du mois d'août 2025, la firme devrait lever le voile sur GPT-5, sa nouvelle génération de modèle d'intelligence artificielle. L'information, qui bruissait déjà dans les couloirs, se trouve désormais corroborée par des sources internes et même par Sam Altman, le PDG en personne, qui n'a pas manqué d'en teaser les prouesses sur X et lors d'un récent podcast. L'arrivée de GPT-5 n'est pas qu'une simple évolution ; elle s'annonce comme une étape cruciale pour l'IA, avec des promesses d'améliorations tangibles pour les utilisateurs de ChatGPT et via l'API.

Qu'apporte GPT-5 de nouveau et de plus puissant ?

GPT-5 est loin d'être présentée comme une simple révision de l'algorithme d'Open AI. Sam Altman lui-même l'a présenté comme 'un système qui intensifie l'intégration de nos technologies'.

En clair, les capacités de raisonnement, jadis l'apanage de modèles distincts comme o3, vont fusionner directement au cœur de GPT-5. Cette consolidation vise une simplification drastique pour les développeurs : plus besoin de jongler entre les modèles selon la tâche. La version principale, intégrant ces facultés, sera accessible via ChatGPT et l'API d'OpenAI. Des déclinaisons plus légères, baptisées 'mini' et 'nano', sont aussi dans les cartons, la 'nano' étant réservée à l'API. Une telle intégration représente un bond en avant vers l'ambition suprême d'OpenAI : l'intelligence artificielle générale (AGI).

Quel impact GPT-5 aura-t-il sur l'AGI et le partenariat avec Microsoft ?

L'AGI, cette intelligence artificielle générale, reste le Graal pour OpenAI. Son avènement, si jamais il se concrétise, pourrait bien rebattre les cartes du partenariat avec Microsoft, forçant potentiellement le géant de Redmond à lâcher prise sur ses droits de revenus et les modèles futurs d'OpenAI.

Mais attention, GPT-5 ne devrait pas, du moins pas encore, franchir ce cap. Pas le 'niveau d'or' de capacité qu'évoquait Altman. La rationalisation des modèles, leur fusion au sein de GPT-5, s'inscrit pleinement dans cette perspective à long terme. Au-delà des prouesses purement techniques, l'arrivée de GPT-5 interroge sur son empreinte sur le marché de l'emploi. Sam Altman, lui, garde le cap de l'optimisme, arguant qu'il reste 'énormément de choses à faire dans le monde', même avec des gains de productivité significatifs.

Des retards sont-ils à prévoir pour GPT-5 et d'autres modèles ?

La cible de lancement pour GPT-5 est fixée au mois d'août cette année. Mais la prudence reste de mise. Les agendas de lancement chez OpenAI sont, disons-le, notoirement flexibles.

Défis de développement, soucis de capacité serveur, ou même l'irruption d'une annonce concurrente : tout peut faire bouger les lignes. Exemple concret dans ces perturbations : un certain modèle de langage "ouvert" qu'OpenAI peaufine en coulisses a déjà essuyé un report, pour des questions de sécurité. Ce modèle, paraît-il 'similaire à o3 mini' avec des capacités de raisonnement, pourrait d'ailleurs surprendre en débarquant avant GPT-5, peut-être même avant la fin de juillet.

Ce serait un événement : la première fois qu'OpenAI mettrait à disposition un modèle à poids ouverts depuis GPT-2 en 2019, accessible sur Azure, Hugging Face et les mastodontes du cloud.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand GPT-5 d'OpenAI devrait-il être lancé ?

Le lancement de GPT-5 d'OpenAI est actuellement prévu pour début août 2025, bien que les dates de sortie puissent parfois être ajustées en fonction des défis de développement et de la capacité des serveurs.

Quelles sont les principales améliorations attendues avec GPT-5 ?

GPT-5 devrait intégrer des capacités de raisonnement avancées directement dans le modèle, simplifiant ainsi son utilisation. Il sera également disponible en versions "mini" et "nano" pour différentes applications.

GPT-5 permettra-t-il d'atteindre l'Intelligence Artificielle Générale (AGI) ?

Non, bien que GPT-5 représente un pas important vers l'AGI, Sam Altman a indiqué qu'il n'atteindrait pas encore le "niveau d'or" de capacité requis pour une déclaration d'AGI. L'AGI reste un objectif à plus long terme pour OpenAI.