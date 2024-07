Le succès actuel d'OpenAI dans l'intelligence artificielle générative est en bonne partie dû aux investissements répétés de Microsoft, dont le montant de plusieurs milliards de dollars a fini par attirer l'attention des régulateurs internationaux.

Ces derniers s'inquiètent d'une prise de contrôle de la startup par le groupe de Redmond sans passer par une acquisition et donc par les mécanismes classiques de contrôle des pratiques et de prise d'engagements pour respecter le jeu de la concurrence.

Les liens potentiellement sulfureux entre OpenAI et Microsoft se sont également exprimés lors de la tentative de débarquement du CEO d'OpenAI Sam Altman fin 2023.

Microsoft se fait plus discret chez OpenAI

Ce dernier a été aussitôt mis à l'abri chez Microsoft avant un retournement de situation qui a replacé Sam Altman à la tête de son entreprise quelques jours plus tard, dans une position renforcée et avec un soutien toujours plus affirmé de son investisseur principal.

Ces événements ont conduit plusieurs régulateurs, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, à questionner le rôle véritable de Microsoft au sein d'OpenAI. Si la firme de Sundar Pichai se défend de toute irrégularité, la pression d'une investigation potentielle reste forte.

Est-ce la raison pour laquelle Microsoft vient d'annoncer retirer son observateur du conseil d'administration d'OpenAI ? Même sans pouvoir décisionnel, il avait accès aux informations secrètes de la gestion de l'entreprise et pouvait ainsi tenir la direction de Microsoft au courant de la stratégie de la startup.

Microsoft et OpenAI, ce n'est pas la même chose

Officiellement, le groupe de Redmond indique seulement que la gouvernance d'OpenAI s'étant améliorée ces derniers mois et ayant donné de la visibilité sur ses partenariats et ses innovations, le poste d'observateur au conseil n'est plus nécessaire.

De son côté, la direction d'OpenAI indique vouloir tenir des assemblées régulières avec ses partenaires et investisseurs stratégiques, dont Microsoft, pour les tenir au courant des avancées.

Leurs activités et leurs produits devenant de plus en plus concurrents, peut-être cela fait-il aussi les affaires d'OpenAI de prendre un peu de distance vis à vis de Microsoft et de bien démontrer aux yeux des régulateurs qu'ils constituent deux entités différentes.