Dans le monde de la tech, c'est un peu la quête du Graal : trouver "LE" nouvel appareil qui va redéfinir nos usages et, accessoirement, relancer la machine à cash pour les prochaines années. Et bien évidemment, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres pour jouer le rôle principal dans cette nouvelle aventure. Après quelques tentatives un peu décevantes qui ont fait long feu, comme le fameux AI Pin d'Humane qui a disparu aussi vite qu'il est apparu, voilà qu'un duo pour le moins prestigieux entre en scène. D'un côté, OpenAI, la société qui a mis ChatGPT entre toutes les mains. De l'autre, Jony Ive, l'homme qui a façonné l'esthétique des produits Apple pendant des années et qui a largement contribué à leur succès planétaire. Ces deux géants, qui œuvraient en secret depuis deux ans, ont officialisé leur union le 21 mai 2025 : OpenAI a racheté Io Products, la jeune entreprise de Jony Ive, pour la somme astronomique de 6,5 milliards de dollars. Un signal fort qui en dit long sur l'ambition du projet qui se trame.

Un design signé Jony Ive : l'élégance d'un iPod Shuffle autour du cou, vraiment ?

Pour le moment, OpenAI et Jony Ive jouent la carte du mystère et ne lâchent que peu d'informations officielles sur leur bébé commun. Mais c'était sans compter sur les oreilles indiscrètes de l'analyste Ming-Chi Kuo, souvent très bien renseigné sur les futurs produits technologiques. D'après ses informations glanées auprès de sources industrielles, le prototype actuel de cet appareil IA serait un peu plus grand que l'AI Pin, mais se distinguerait par un “format aussi compact et élégant qu'un iPod Shuffle.” Une référence qui ne manquera pas de faire frémir les nostalgiques et qui évoque immédiatement le style épuré et minimaliste si cher à Jony Ive. L'une des manières de l'utiliser serait de le porter autour du cou, un peu à la manière d'un bijou technologique. Un accessoire qui se voudrait donc discret, mais qui embarquerait de quoi observer et écouter son environnement en permanence. Bien entendu, il faut garder à l'esprit que le design et les caractéristiques techniques pourraient encore pas mal évoluer d'ici le lancement de la production en grande série, qui n'est pas attendue avant 2027. Autre détail qui a son importance : l'assemblage de l'appareil se ferait au Vietnam, une décision probablement motivée par la volonté d'éviter les complications liées aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Pas d'écran, mais des yeux et des oreilles partout : le pari d'OpenAI pour nous "libérer"

L'un des aspects les plus intrigants, et peut-être le plus déroutant, de ce futur appareil est son absence totale d'écran. Un choix pour le moins radical, mais pleinement assumé par Jony Ive et OpenAI. Leur ambition affichée ? Aider les utilisateurs à se "sevrer" de cette addiction aux écrans qui happent notre attention à longueur de journée. Une intention louable sur le papier, mais qui interroge sur la manière dont on interagira avec l'appareil au quotidien. Logiquement, les commandes vocales devraient être au cœur de l'expérience, un peu comme avec les assistants intelligents que l'on connaît, mais on imagine avec des capacités et une compréhension bien plus poussées grâce à la puissance de l'intelligence artificielle d'OpenAI. Pour "voir" et "entendre" le monde qui l'entoure et ainsi pouvoir assister son porteur, l'appareil serait équipé de caméras et de microphones. L'idée est qu'il puisse analyser en continu l'environnement et les activités de l'utilisateur. Forcément, cela soulève immédiatement d'importantes questions concernant la protection de la vie privée et la gestion des données personnelles. Ce n'est pas un hasard si certains évoquent déjà, avec une pointe d'inquiétude, un potentiel "assistant espion". Il semblerait également que l'appareil puisse se connecter à nos smartphones et ordinateurs, afin d'utiliser leurs capacités de calcul et, justement, leurs écrans lorsque cela sera pertinent. Cela laisse penser qu'il s'agirait plus d'un compagnon intelligent venant enrichir notre expérience que d'un remplaçant pur et simple de nos téléphones, du moins dans un premier temps. En optant pour un appareil nomade sans écran, OpenAI et Jony Ive tracent en tout cas une voie différente de celle que semblent explorer Apple ou Google, qui misent davantage sur les lunettes connectées pour l'avenir de l'intelligence artificielle en mobilité.

L'IA physique : la prochaine grande vague technologique ? OpenAI veut sa part du gâteau

L'acquisition d'Io Products et de son équipe de 55 ingénieurs et chercheurs par OpenAI pour la somme de 6,5 milliards de dollars représente un investissement colossal, le plus important jamais réalisé par le géant de l'intelligence artificielle. Cela démontre une volonté claire de ne pas se limiter au développement de logiciels, aussi performants soient-ils. Pour certains analystes, le timing de cette annonce, survenant juste après la conférence Google I/O où Google a largement mis en avant l'intégration de ses IA dans son écosystème, n'est pas anodin. OpenAI chercherait ainsi à marquer les esprits et à imposer sa propre vision de l'avenir. Quoi qu'il en soit, cette collaboration de haut vol s'inscrit parfaitement dans la tendance émergente de "l'IA physique" (ou "Physical AI"). L'idée est d'intégrer l'intelligence artificielle directement dans des objets de notre quotidien pour qu'elle puisse interagir de manière plus tangible et contextuelle avec notre environnement. Une démarche qui n'est pas sans rappeler la célèbre citation d'Alan Kay, l'un des pionniers de l'informatique moderne : “Les gens qui sont vraiment sérieux au sujet des logiciels devraient fabriquer leur propre matériel.” OpenAI et Jony Ive semblent avoir pris ce conseil au pied de la lettre. La grande question est maintenant de savoir si ce duo de stars parviendra à créer le premier véritable succès populaire dans cette nouvelle arène des appareils IA, là où d'autres, avant eux, se sont pour l'instant un peu cassé les dents. L'attente est grande, et les défis aussi.