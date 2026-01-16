Dans une annonce qui brouille encore un peu plus les lignes, OpenAI indique être le principal investisseur dans le tour de table de 250 millions de dollars de Merge Labs. Cette jeune start-up n'est autre qu'une initiative cofondée par Sam Altman, le patron d'OpenAI.

L'opération valorise Merge Labs à 850 millions de dollars et intensifie la compétition dans le secteur des interfaces cerveau-machine, ou des interfaces neuronales directes (BCI).

Quelle est l'ambition de Merge Labs ?

Merge Labs se définit comme un laboratoire de recherche, dont la mission à long terme est de " relier l'intelligence biologique et artificielle pour maximiser les capacités humaines ".

Contrairement à son rival Neuralink, qui requiert une chirurgie invasive, Merge Labs se concentre sur des approches fondamentalement nouvelles et non invasives.

L'objectif est de développer des technologies qui " se connectent aux neurones en utilisant des molécules au lieu d'électrodes " pour transmettre et recevoir des informations via des " modalités à pénétration profonde comme les ultrasons ".

Un investissement qui pourrait être profitable à OpenAI

Dans son communiqué, OpenAI explique que les BCI " créeront une manière naturelle et centrée sur l'humain pour que n'importe qui puisse interagir de manière transparente avec l'IA ". L'IA jouera un rôle central, accélérant la recherche en bio-ingénierie et en neurosciences.

Cette collaboration pourrait au final transformer Merge Labs en une sorte de télécommande pour les solutions d'OpenAI.

Si la start-up réussit, elle serait susceptible d'attirer plus d'utilisateurs vers les produits d'OpenAI, justifiant ainsi l'investissement et augmentant la valeur d'une entreprise personnellement détenue par Altman.

Dans le cadre de la vision de Sam Altman

L'investissement concrétise une vision que Sam Altman défend depuis des années. Il avait théorisé la fusion entre les humains et les machines, la décrivant comme le meilleur scénario pour survivre à une superintelligence.

Merge Labs exacerbe encore davantage la rivalité avec Elon Musk, un ancien partenaire de Sam Altman chez OpenAI et le fondateur de Neuralink.