« Conçu pour réfléchir plus longtemps et fournir les réponses les plus fiables. » OpenAI annonce son modèle de raisonnement le plus puissant à ce jour. Une version estampillée pro de o3 disponible pour les abonnés ChatGPT Pro et Team en remplacement de o1-pro, ainsi que via l'API. L'accès à o3-pro sera proposé la semaine prochaine pour les abonnés ChatGPT Enterprise et Edu.

Partageant le même modèle sous-jacent, o3-pro est une mise à niveau directe de o3, mais utilisant davantage de puissance de calcul pour de meilleurs résultats. o3-pro dispose aussi d'outils qui rendent ChatGPT utile.

OpenAI souligne la possibilité de rechercher sur le Web, d'analyser des fichiers, de raisonner à partir d'entrées visuelles, d'utiliser Python ou encore de personnaliser les réponses en exploitant la mémoire de ChatGPT.

Des performances remarquables pour o3-pro

Sur la base d'évaluations d'experts, o3-pro a été constamment préféré à o3 dans toutes les catégories testées, notamment la science, l'éducation, la programmation, les affaires et l'aide à la rédaction. Les évaluateurs ont aussi noté une clarté, une exhaustivité, une meilleure exécution des instructions et une précision supérieure.

o3-pro a obtenu des scores remarquables lors des tests internes d'OpenAI, surpassant le modèle Gemini 2.5 Pro de Google sur AIME-2024 (compétences en mathématiques) et Claude 4 Opus d'Anthropic sur GPQA Diamond (connaissances scientifiques de niveau doctorat).

Des compromis sont en matière de réponses généralement plus longues à obtenir. Même pour des requêtes simples, il pourra s'agir de jusqu'à plusieurs minutes. OpenAI recommande ainsi d'utiliser o3-pro pour des questions complexes où la fiabilité prime sur la vitesse.

Attention au prix

Dans le même temps, OpenAI a rendu o3 plus abordable. Le prix d'entrée (input) pour o3 est de 2 dollars par million de tokens, tandis que le prix de sortie (output) passe à 8 dollars par million de tokens.

Le prix d'o3-pro est nettement plus élevé que celui d'o3. Via l'API, il coûte 20 dollars par million de tokens d'entrée et 80 dollars par million de tokens de sortie. Un prix qui est dix fois supérieur à celui d'o3 et de nature à freiner certains développeurs dans les entreprises.