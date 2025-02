Ayant à sa tête Elon Musk, un consortium d'investisseurs a proposé de racheter la société à but non lucratif qui contrôle OpenAI avec une offre de 97,4 milliards de dollars. Elle a été soumise au conseil d'administration d'OpenAI.

Selon le Wall Street Journal, la proposition est soutenue par l'entreprise d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk qui pourrait fusionner avec OpenAI, le cas échéant. Une manière assez cavalière de remettre en selle xAI...

Rappelons qu'Elon Musk a participé à la création d'OpenAI en 2015 et en tant qu'association à but non lucratif. Il en a été président jusqu'en 2018, avant de partir à l'issue d'un conflit de direction.

Sam Altman rejette l'offre hostile

« Il est temps pour OpenAI de redevenir la force open source et axée sur la sécurité qu'elle était autrefois », a déclaré Elon Musk dans un communiqué fourni par son avocat Marc Toberoff. « Nous veillerons à ce que cela se produise. »

Patron et cofondateur d'OpenAI, Sam Altman a réagi à l'offre sur le réseau social X (ancien Twitter) d'Elon Musk en maniant l'ironie : « Non merci, mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous le souhaitez. » Réponse d'Elon Musk : « Escroc. »

Swindler — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2025

L'offre hostile est à replacer dans le contexte d'une transition opérée par OpenAI pour devenir un organisme à but lucratif d'ici 2026. L'initiative déplaît fortement à Elon Musk qui a été mis hors-jeu et accuse OpenAI d'avoir trahi sa mission d'une IA au profit de l'humanité.

Une opération de déstabilisation d'Elon Musk

A priori, Elon Musk essaie surtout de mettre des bâtons dans les roues de Sam Altman avec qui il entretient une inimitié profonde. Le montant de l'offre hostile est susceptible de compliquer la tâche de Sam Altman dans les négociations avec des acteurs comme Microsoft et d'autres pour une participation dans la nouvelle structure du créateur de ChatGPT.

Annoncé en janvier dernier par Donald Trump, le projet d'infrastructure IA Stargate aux États-Unis est porté par OpenAI, SoftBank, Oracle et MGX. Il prévoit des investissements de jusqu'à 500 milliards de dollars d'ici 2029.

Avec une responsabilité opérationnelle, OpenAI a indiqué le déploiement immédiat de 100 milliards de dollars, tandis que Softbank a la responsabilité financière du projet Stargate. Elon Musk s'est montré particulièrement critique : « En fait, ils n'ont pas l'argent ».