Présenté par Donald Trump, le projet d'infrastructure IA et coentreprise Stargate aux États-Unis est porté par OpenAI, SoftBank, Oracle et MGX en tant que bailleurs de fonds initiaux. D'ici 2029, il est prévu d'investir jusqu'à 500 milliards de dollars. Le président des États-Unis joue un rôle de facilitateur, mais les fonds sont privés.

OpenAI et SoftBank sont les partenaires principaux de Stargate, avec la responsabilité opérationnelle pour OpenAI et la responsabilité financière pour SoftBank. Hormis Oracle, les autres partenaires technologiques d'OpenAI sont ARM, Microsoft et Nvidia.

Patron de SoftBank, Masayoshi Son a indiqué que la coentreprise a été lancée avec un investissement de 100 milliards de dollars.

Pour Elon Musk, il n'y a pas l'argent

Sur sa plateforme X, Elon Musk s'est montré sceptique et critique concernant Stargate : « En fait, ils n'ont pas l'argent ». Le patron de xAI a ajouté : « SoftBank a obtenu bien moins de 10 milliards de dollars. Je le sais de source sûre ».

Patron d'OpenAI, Sam Altman n'est pas resté sans réagir aux propos d'Elon Musk : « Faux, comme vous le savez certainement ». Il propose à Elon Musk de venir visiter le premier site qui est déjà en cours de construction au Texas.

« Je me rends compte que ce qui est bon pour le pays n'est pas toujours ce qui est optimal pour vos entreprises, mais dans votre nouveau rôle, j'espère que vous mettrez surtout les États-Unis en premier. » Sam Altman fait ainsi allusion au rôle d'Elon Musk dans une mission pour le département de l'efficacité gouvernementale.

De quoi froisser Donald Trump ?

« Je respecte sincèrement vos réalisations et je pense que vous êtes l'entrepreneur le plus inspirant de notre époque. » Un message de Sam Altman qui n'a pas suffi à apaiser Elon Musk, mais l'inimitié entre les deux hommes est publique.

Elon Musk a été un cofondateur d'OpenAI en 2015 et un président jusqu'en 2018, avant de partir à l'issue d'un conflit de direction.

Pas sûr que le comportement d'Elon Musk aura toujours la mansuétude de son ami Donald Trump qui a lui-même vanté les mérites pour les États-Unis du projet Stargate.