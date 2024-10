Start-up d'IA générative derrière le phénomène ChatGPT comme devanture, OpenAI annonce avoir finalisé une levée de fonds de 6,6 milliards de dollars. Elle lui permet d'atteindre une valorisation de 157 milliards de dollars.

" Ce nouveau financement nous permettra de renforcer notre leadership dans la recherche de pointe en IA, d'augmenter notre capacité de calcul et de continuer à créer des outils qui aident les gens à résoudre des problèmes difficiles ", déclare OpenAI.

Dans sa communication, OpenAI évoque immanquablement sa mission visant à garantir une intelligence artificielle générale qui profite à l'ensemble de l'humanité. En attendant, ce sont plus de 250 millions de personnes dans le monde qui utilisent ChatGPT chaque semaine.

Des investisseurs presque tous au rendez-vous

Manifestement, les investisseurs sont séduits et croient au gros potentiel de l'IA générative qui est ici incarnée par OpenAI. La start-up américaine cofondée et dirigée par Sam Altman ne détaille toutefois pas les acteurs de son imposante nouvelle levée de fonds.

Menée par la société de capital-risque Thrive Capital, la levée de fonds à 6,6 milliards de dollars aurait impliqué Microsoft qui a déjà injecté plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019 et détient 49 % du capital de la branche commerciale d'OpenAI.

Selon le Financial Times, d'autres investisseurs, en plus de Thrive Capital et Microsoft, sont Nvidia, Softbank, ainsi que Khosla Ventures, Altimeter Capital ou encore le California Public Employees' Retirement System.

Initialement intéressé, Apple n'aurait pas donné suite aux négociations pour participer à la levée de fonds. En outre, OpenAI aurait demandé aux investisseurs d'éviter de soutenir des start-ups concurrentes comme Anthropic et xAI d'Elon Musk.

Dans un contexte particulier pour OpenAI

OpenAI est en pleine restructuration pour devenir une société à but lucratif à part entière qui ne sera plus sous le contrôle de son conseil d'administration actuel. Elle affronte un certain tumulte en interne avec le départ de plusieurs cofondateurs et récemment celui de la directrice technique Mura Murati. Une situation confuse qui laisse entendre que l'aspect de laboratoire de recherche d'OpenAI a vécu.

D'après le New York Times, OpenAI connaît une croissance fulgurante de ses revenus mensuels qui ont atteint 300 millions de dollars en août, soit une hausse de 1700 % depuis début 2023, et la perspective de ventes à 3,7 milliards de dollars pour cette année, puis un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars en 2025.

Toutefois, et notamment pour l'entraînement des grands modèles de langage, c'est un essor coûteux avec une perte qui avoisinerait 5 milliards de dollars cette année. L'abonnement payant ChatGPT serait ainsi touché par une grosse inflation au fil des années.