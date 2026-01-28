Avec Prism, OpenAI propose une plateforme web conçue pour être un assistant de recherche et un traitement de texte amélioré par l'IA. Accessible gratuitement à tous les détenteurs d'un compte ChatGPT, cet outil est propulsé par GPT-5.2.

L'ambition n'est pas que l'IA mène la recherche scientifique de manière autonome, mais qu'elle serve de puissant copilote pour les chercheurs humains, à l'image des interfaces de codage.

Qu’est-ce que Prism et comment fonctionne-t-il ?

À la base de Prism se trouve Crixet, une plateforme LaTeX basée sur le cloud qu'OpenAI a récemment acquise. Le système LaTeX est la norme pour la mise en forme des documents scientifiques. Cependant, il peut être complexe pour des tâches comme la création de diagrammes.

Prism modernise cette expérience en y greffant un assistant IA directement dans l'éditeur. Les chercheurs peuvent ainsi discuter avec GPT-5.2 (Thinking) en lui donnant le contexte complet de leur projet.

Cette intégration permet des fonctionnalités avancées telles que la recherche et l'incorporation de littérature scientifique pertinente, l'automatisation de la bibliographie, la transformation de schémas dessinés sur un tableau blanc en code LaTeX.

OpenAI souligne que " plutôt que de fonctionner comme un outil distinct, GPT‑5.2 agit directement au sein du projet, avec accès à la structure du document, aux équations, aux références et au contexte environnant ".

OpenAI et l’IA dans la science

OpenAI voit en 2026 une année charnière pour l'IA dans le domaine scientifique. " En 2025, l'IA a transformé durablement le développement logiciel. En 2026, nous anticipons un bouleversement comparable dans la science, à mesure que l’IA accélérera concrètement les découvertes, notamment en réduisant les points de friction du travail de recherche au quotidien. "

Prism serait ainsi une première étape vers cet avenir, avec l'ambition de résoudre la fragmentation du travail scientifique, où les chercheurs jonglent entre " éditeurs de texte, PDF, compilateurs LaTeX, gestionnaires de références et interfaces de conversation distinctes ".

La vision d'OpenAI est motivée par le constat d'une forte demande, avec une moyenne de 8,4 millions de messages hebdomadaires sur des sujets scientifiques avancés reçus par ChatGPT.

Sous la responsabilité du scientifique

En proposant Prism gratuitement avec un nombre illimité de projets et de collaborateurs pour les comptes personnels ChatGPT, OpenAI espère démocratiser rapidement son outil.

La plateforme sera prochainement disponible pour les organisations via les offres ChatGPT Business, Team, Enterprise et Education.

Une mise en garde est que l'outil ne dédouane pas le scientifique de sa responsabilité de vérifier que ses références sont correctes, tout en accélérant le processus.