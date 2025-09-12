OpenAI et son principal investisseur, Microsoft, viennent de signer un protocole d'accord non contraignant qui redessine les contours de leur collaboration.

Cet accord préliminaire ouvre la voie à une restructuration majeure pour le créateur de ChatGPT. Il s'inscrit dans la lignée de la transformation de la branche à but lucratif d'OpenAI en une société d'intérêt public (PBC ; Public Benefit Corporation).

Dans un communiqué, les deux groupes affirment travailler activement à la finalisation d'un accord définitif, tout en restant « concentrés sur la fourniture des meilleurs outils d'IA pour tous, fondés sur notre engagement commun en matière de sécurité ».

Un accord pour clarifier une relation complexe

L'arrangement intervient après des mois de négociations tendues. La relation entre les deux partenaires, autrefois fusionnelle en apparence, a montré des signes de friction. OpenAI est devenu un mastodonte bien plus grand que le simple laboratoire de recherche dans lequel Microsoft a investi pour la première fois en 2019.

Les deux entreprises se retrouvent parfois en concurrence pour les mêmes clients. De plus, les besoins en puissance de calcul d'OpenAI sont devenus si colossaux que la société dirigée par Sam Altman cherche à diversifier ses fournisseurs au-delà de Microsoft, comme en témoignent le récent contrat signé avec Oracle et sa participation au projet Stargate avec SoftBank.

Avec le nouvel accord, il s'agira ainsi de poser des bases plus claires pour l'avenir et celui d'OpenAI en tant que géant de l'IA générative.

La nouvelle structure : un géant philanthropique en devenir

Le montage proposé est pour le moins original. L'organisation à but non lucratif OpenAI, celle des débuts, ne disparaît pas. Au contraire, elle conserverait le contrôle total sur les opérations de la nouvelle PBC et détiendrait une participation dans la nouvelle entité évaluée à plus de 100 milliards de dollars.

Une telle recapitalisation ferait de la fondation OpenAI l'une des organisations philanthropiques les mieux dotées au monde. Elle a déjà lancé une initiative de subventions de 50 millions de dollars afin de soutenir des projets liés à l'IA dans les domaines de l'éducation, de l'innovation et de l'opportunité économique.

Des obstacles et des tensions en toile de fond

Rien n'est encore joué. Le protocole d'accord doit encore être transformé en contrat définitif et, surtout, recevoir l'approbation des procureurs généraux de Californie et du Delaware.

La transformation d'OpenAI est loin de faire l'unanimité. Elle est au cœur du procès intenté aux États-Unis par Elon Musk. L'ancien cofondateur d'OpenAI accuse l'entreprise d'avoir trahi sa mission non lucrative initiale.

Ironiquement, l'offre de rachat d'Elon Musk à 97,4 milliards de dollars pour OpenAI et qui avait été rapidement rejetée, semble avoir fait monter les enchères. La valorisation de la participation de la fondation étant désormais supérieure.