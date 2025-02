Avec Opera GX, Opera a déjà décliné son navigateur dans une version pensée pour les gamers. Avec Opera Air, c'est désormais un navigateur axé sur la pleine conscience et le bien-être mental. Tout un programme…

Opera Air ne dépayse pas par rapport au navigateur Opera habituel (ou Opera One) et reprend ses fonctionnalités standard, y compris l'aide de l'IA avec Aria. Pour accomplir sa mission de prendre soin de la santé mentale, c'est néanmoins un environnement adapté qui est proposé.

Hormis une interface allégée et des effets de transparence, ainsi que des fonds d'écran qui sont un appel à la zénitude et une citation quotidienne visant à encourager la pensée positive, les principales nouveautés d'Opera Air sont une invitation à prendre une pause et les Boosts.

Faites une pause

« Faites une pause toutes les 60 à 90 minutes. Les exercices de pleine conscience améliorent la concentration, réduisent le stress et renforcent le bien-être émotionnel. Des sessions régulières et cohérentes sont les plus efficaces. »

Divers exercices vont de la respiration en suivant plusieurs techniques, en passant par des exercices pour le cou, la médiation et une prise de conscience de son corps. Les exercices sont guidés par des voix apaisantes (Emma ou Alex) et peuvent s'accompagner de musique ou de sons ambiants personnalisables.

Pour les exercices du cou, il est possible d'utiliser la webcam afin de s'assurer que les mouvements sont correctement effectués et les données sont traitées en local. Des rappels pour faire une pause peuvent être paramétrés.

Des Boosts pour se mettre en condition

« Élevez votre état mental avec des battements binauraux. Stimulez différentes ondes cérébrales grâce à la musique et au son. »

Les Boosts d'Opera Air ont recours à une combinaison de battements binauraux censés influencer les ondes cérébrales et associés à un état mental spécifique selon la fréquence, des sons ambiants et de la musique. Tous sont paramétrables au niveau sonore, voire personnalisables.

Idéalement avec un casque pour une meilleure imprégnation, il existe des Boosts pour la relaxation, la concentration, la stimulation de la créativité, la motivation ou encore l'humeur positive. Tout en poursuivant une navigation sur le Web et des activités, tous les utilisateurs ne seront pas forcément sensibles aux Boosts.