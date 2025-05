Avec la nouvelle version 89 de son navigateur sur Android, Opera introduit un système de gestion des onglets qui est vanté comme « le plus avancé jamais conçu pour les appareils Android ». Il doit s'attaquer à la problématique d'une accumulation d'onglets ouverts qui est particulièrement gênante sur mobile.

Les îlots d'onglets en vedette

La fonctionnalité phare Tab Islands n'est pas étrangère aux utilisateurs du navigateur Opera (Opera One) sur ordinateur. Elle permet de regrouper les onglets dans des îlots qui peuvent être créés via un appui long sur un onglet et en le faisant glisser vers un autre onglet.

Une création automatique des îlots d'onglets se fait lors d'un appui long sur un lien d'une page web pour ouvrir un nouvel onglet. Un îlot d'onglets peut être renommé pour coller au contexte et l'ouverture des onglets en rapport est facilitée.

Une présentation amendée des onglets

Pour la présentation dans la galerie d'onglets, les utilisateurs ont la possibilité de choisir entre plusieurs dispositions d'onglets : Carrousel, Grille ou Liste. Le basculement d'un mode à l'autre s'opère en un seul geste.

Carrousel est la mise en page classique avec de grands aperçus, tandis que Grille est une vue avec des aperçus plus petits pour afficher davantage d'onglets. Liste est la proposition la plus compacte, axée sur le texte et affichant le plus grand nombre d'onglets simultanément.

Des ajouts pratiques avec les onglets

Face au risque de fermeture accidentelle, Opera pour Android permet désormais de retrouver et de restaurer facilement les onglets récemment fermés. Un bouton dédié se retrouve dans la galerie et le navigateur ne fait pas dans la demi-mesure. C'est un accès aux 100 derniers onglets fermés.

Les utilisateurs peuvent également rechercher un onglet spécifique en saisissant un mot-clé en rapport avec le titre de l'onglet ou l'URL, mettre en sourdine des onglets pour couper l'audio potentiellement intrusif qui en émane. À cet effet, une icône est en forme de haut-parleur.