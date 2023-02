Si Samsung est maître du segment des smartphones pliants avec ses modèles Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, la concurrence s'organise et de nouveaux acteurs émergent.

Le fabricant Oppo a lancé une gamme de smartphones avec écran repliable Oppo Find N mais qui n'était jusqu'à présent pas proposée hors de Chine. Avec la nouvelle série Oppo Find N2, la firme en profite pour proposer l'un de ses modèles en France.

Le Oppo Find N2 Flip est un smartphone à clapet qui n'est pas sans s'inspirer du Galaxy Z Flip tout en proposant plusieurs bonnes idées. Cela se remarque dès le début avec un grand affichage externe accompagnant les capteurs photo.

Un écran externe séduisant, un affichage interne sans pli

Avec 3,26 pouces, il est bien plus grand que l'affichage 1,9 pouce du modèle de Samsung, ce qui permettra un usage plus pratique et riche (ce serait d'ailleurs un peu le défaut du Galaxy Z Flip) pour afficher des notifications, des widgets ou prendre des selfies.

L'autre force du Oppo Find N2 Flip est son écran interne pliable...mais sans pliure. Ouvert, l'affichage ne montre pas de pli au niveau de la charnière et présente une surface homogène.

L'affichage est AMOLED (génération E6 à forte luminosité, 1600 nits maximum) et de diagonale 6,8 pouces avec un ratio 21:9 et un rafraîchissement de 120 Hz adaptatif.

Avec la forte luminosité et le traitement anti-reflets, il devrait rester lisible en toutes conditions. La charnière, qui résiste à 400 000 pliages, offre un mode FlexForm qui permet d'utiliser le smartphone avec différentes inclinaisons, de 45 à 110 degrés, ce qui pourra aussi servir à faire preuve de créativité en photo et vidéo.

Configuration haut de gamme

Le modèle Oppo Find N2 Flip s'appuie sur un processeur haut de gamme Dimensity 9000+ de MediaTek avec compatibilité 5G et dispose d'un capteur photo principal Sony IMX890 de 50 mégapixels et ouverture f/1,8.

Pour l'autonomie, il profite d'une batterie de 4300 mAh avec charge rapide SuperVOOC 44W (100% en moins d'une heure, 50% en une vingtaine de minutes).

L'Oppo Find N2 Flip est enfin équipé d'Android 13 avec surcouche ColorOS 13 optimisée pour l'usage pliable. Oppo rappelle qu'il assurera 4 ans de mises à jour majeures d'Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, lui assurant une bonne longévité.

Et la bonne nouvelle est donc que le smartphone pliant sera disponible sur le marché français à partir du 28 février dans sa boutique officielle et dans les grandes enseignes au prix de 1099,90 €, en coloris noir ou mauve.