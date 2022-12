La marque Oppo avait fait une première incursion sur le segment des smartphones pliants avec un modèle Oppo Find N plutôt séduisant. Son format compact, son affichage sans pliures et son approche logicielle étaient plutôt prometteuses mais le smartphone n'a malhereusement jamais quitté les frontières de la Chine.

Sur cette base encourageante, le fabricant annonce à l'occasion des Inno Days l'arrivée de la série Oppo Find N2. Oui, série, car il y a deux appareils mobiles : l'Oppo Find N2 qui reprend le format du modèle initial et l'Oppo Find N2 Flip qui tente sa chance du côté du style clapet, à l'instar de Samsung avec le Galaxy Z Flip4 ou Motorola et son Motor Razr 2022.

Oppo Find N2, le raffinement du style

L'Oppo Find N2 reprend pour sa part le format avec écran souple interne se refermant comme un livre. Il exploite un processeur mobile Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L'écran interne souple AMOLED mesure 7,1 pouces de diagonale avec rafraîchissement de 120 Hz tout en profitant d'un affichage externe de 5,54 pouces, également AMOLED et 120 Hz.

La force des smartphones pliants d'Oppo reste toujours de ne pas générer de pliure centrale grâce à un système de charnière particulièrement soigné. A l'arrière, l'Oppo Find N2 propose un triple capteur photo avec module principal de 50 mégapixels, ultra grand angle de 48 mégapixels et téléobjectif de 32 mégapixels.

Le tout profite d'une batterie de 4250 mAh avec une charge rapide de 67W. Pour le moment, le smartphone n'est annoncé qu'en Chine.

Oppo Find N2 Flip, le clapet en beauté

Le modèle à clapet Oppo Find N2 correspond aux fuites ayant dévoilé son design il y a quelques semaines. Il embarque un affichage interne souple AMOLED de 6,8 pouces avec rafraîchissement de 120 Hz tandis que l'écran externe est plus imposant que chez la concurrence avec une diagonale de 3,26 pouces.

C'est beaucoup plus que les 1,9 pouce du Galaxy Z Flip4 et cela devrait permettre d'offrir plus d'interactions lorsque le smartphone est replié. A bord, Oppo a fait le choix d'embarquer un processeur mobile Dimensity 9000 Plus accompagné d'une puce dédiée MariSilicon X pour optimiser le traitement de l'image et la qualité des photos et vidéos.

Malgré son format compact, l'appareil mobile propose une batterie de 4300 mAh avec charge rapide 44W. La partie photo propose un double capteur à l'arrière avec module principal de 50 mégapixels, et un capteur photo 32 mégapixels pour les selfies.

L'Oppo Find N2 Flip reste pour le moment réservé au marché chinois mais il devrait avoir une carrière internationale en début d'année prochaine. Les prix ne sont pas encore connus mais ils devraient rester dans la lignée du tarif élevé des smartphones pliants.