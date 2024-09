Le fabricant Oppo prépare un nouveau smartphone pliant sous la forme du modèle Oppo Find N5 qui prendra la suite du Oppo Find N3 dévoilé l'an dernier (le chiffre 4 est évité en Asie).

Si cette gamme n'a pas été commercialisée en dehors du marché chinois, elle existe pourtant sur les marchés internationaux grâce à la marque fille OnePlus et son modèle OnePlus Open dérivé du Find N3.

Connaître les caractéristiques du Find N5 revient donc à anticiper celles d'un futur OnePlus Open 2 qui pourrait arriver en fin d'année ou au début de l'année prochaine.

Un des smartphones pliants les plus fins du marché ?

Cela tombe bien, le leaker Digital Chat Station fournit un certain nombre d'indications sur l'Oppo Find N5. Il évoque ainsi un smartphone pliant très affiné et ne dépassant pas les 10 mm d'épaisseur une fois replié (contre plus de 11 mm pour le Find N3) et toujours un grand affichage souple 2K+ sur la face interne et se repliant comme un livre grâce à sa charnière.

OnePlus Open

A un peu plus de 9 mm d'épaisseur, il sera plus fin que les récents Galaxy Z Fold6 (12,1 mm) et Google Pixel 9 Pro Fold (10,5 mm), pour se rapprocher (égaler, surpasser ?) du futur Honor Magic V3 (9,2 mm), le plus fin de tous.

Il note la bonne nouvelle d'une étanchéité renforcée de la coque et d'un châssis plus résistant tout en étant plus léger. Sans surprise, le smartphone pliant embarquera le futur processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, offrant des performances haut de gamme et le support des connectivités sans fil et cellulaires les plus avancées.

Un OnePlus Open 2 début 2025 ?

L'Oppo Find N5 proposera un ensemble de trois capteurs photo dont le module principal de 50 mégapixels sera fourni par Sony et un téléobjectif de type périscopique.

Ces différents éléments devraient donc se retrouver dans la fiche technique du OnePlus Open 2. Digital Chat Station situe la fenêtre de lancement du Find N5 au premier trimestre 2025 et ce pourrait aussi être celle du prochain smartphone pliant de OnePlus.