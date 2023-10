Evoqué dès le début de l'année et prévu initialement poru le troisième trimestre, le premier smartphone pliant de OnePlus aura finalement attendu le mois d'octobre pour dévoiler ses charmes.

Le OnePlus Open est la version internationale de l'Oppo Find N3, annoncé au même moment mais réservé au marché chinois, et il en emprunte toutes les qualités.

Avec ses 5,8 mm d'épaisseur et ses 245 grammes, il reste très affiné et léger pour réduire son encombrement, point noir des smartphones pliables. S'ouvrant comme un livre avec un affichage OLED souple interne, à la manière du Galaxy Z Fold de Samsung, il propose un affichage de 7,82 pouces 2K avec rafraîchissement dynamique 120 Hz (et technologie LTPO 3.0 lui permettant de descendre à 1 Hz) qui pourra se replier en deux sans laisser d'espace entre les deux face grâce à une charnière savamment étudiée.

Lorsqu'il est replié, le OnePlus Open reste utilisable grâce à un affichage externe OLED de 6,31 pouces 2K avec rafraîchissement 120 Hz (LTPO 3.0 également) et poinçon pour un capteur à selfie.

De la puissance avec Snapdragon 8 Gen 2

Le OnePlus Open ne manquera pas de puissance avec le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 même si la génération suivante Snapdragon 8 Gen 3 sera dévoilée dans les prochains jours.

On notera la grosse configuration mémoire avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage en UFS 4.0 et une batterie de 4805 mAh dual cell avec charge rapide 67W SuperVOOC.

Au dos du smartphone se loge un gros bloc photo circulaire de trois capteurs et marqué d'un H stylisé rappelant le partenariat avec le spécialiste de la photo Hasselblad qui a optimisé les réglages et la colorimétrie.

Le capteur principal est de 48 mégapixels avec OIS / EIS et ouverture f/1,7. Il est accompagné d'un ultra grand angle de 48 megapixels et d'un téléobjectif de 64 mégapixels assurant un zoom optique x3, tous stabilisés OIS.

Le smartphones est compatible WiFi 6 / 6E, WiFi 7 et Bluetooth 5.3, avec une prise en charge étendue de la 5G.

Prix et disponibilité

Ce qui manquait encore aux informations du OnePlus Open par rapport aux innombrables fuites avant son annonce officielle, c'est le prix et la disponibilité. En version 12 Go / 512 Go, le smartphone est proposé à 1849 €, ce qui le positionne en ultra-premium, à peu près au niveau du Galaxy Z Fold5 et ouvre ainsi un nouveau segment pour OnePlus, après les modèles de milieu de gamme Nord positionnés autour de 500 € et les modèles de réference comme le OnePlus 11 autour de 1000 €.

Le smartphone OnePlus Open, sous Android 13 avec surcouche OxygenOS adaptée pour l'écran repliable, sera disponible à partir du 26 octobre 2023 sur le site officiel de OnePlus.

Pour adoucir le prix, OnePlus propose de verser en avance un acompte de 99 € en échange d'une remise de 250 €. Cela donne également droit à des écouteurs OnePlus Buds Pro 2 offerts (valeur 179 €).