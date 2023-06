Le mois dernier se murmurait le fait que les marques Oppo et OnePlus envisageaient de quitter la France après avoir investi lourdement les années passées pour s'y installer. Pourtant, lorsque nous rapportions ces informations, Oppo prenait la parole et expliquait que les deux marques allaient réduire leur activité dans certains pays d'Europe, mais que la France n'était pas concernée...

Des signaux contradictoires

La marque avait pourtant déjà envoyé quelques signaux assez forts de son désengagement du marché français, notamment en refusant d'y lancer son Find X6 Pro, smartphone premium de la marque qui se présente comme une jolie réussite...

Par ailleurs, Oppo a également déjà fermé ses bureaux en France... La marque a connu quelques revers en Europe, le plus important étant le procès perdu contre Nokia pour exploitation illégale de brevets liés à la 4G et à la 5G et qui a imposé à Oppo de retirer certains de ses smartphones du marché allemand...

Dernier événement en date : le site français d'Oppo n'est plus. Impossible de se connecter sur le site officiel de la marque dédié au marché français, ce dernier répond aux abonnés absents, et ce depuis quelques jours. Le site renvoyait une erreur Shopify pendant un temps, avant d'être redirigé par un petit malin qui a redirigé le tout vers sa propre boutique pour tenter de faire réagir Oppo, sans succès...

Depuis les dernières déclarations, c'est le mutisme total chez Oppo comme chez OnePlus. Et si le dernier vient de lancer quelques produits comme sa OnePlus Pad (notre test ici) en France, la marque pourrait réduire la voilure dans l'hexagone prochainement...